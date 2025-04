J-Hope segue ATEEZ e movimenta fãs com possível parceria no ar - (crédito: TMJBrazil)

De acordo com as informações da Billboard Brasil, as redes sociais fervilharam nesta semana após J-Hope, integrante do fenômeno global BTS, surpreender ao seguir o grupo ATEEZ no TikTok.

A movimentação pode parecer pequena à primeira vista, mas, no mundo do K-pop — onde gestos digitais têm grande peso simbólico —, foi o suficiente para gerar uma onda de entusiasmo e teorias entre os fãs.

O que chama atenção nesse gesto é que o ATEEZ passa a ser o único grupo fora da HYBE (empresa responsável pelo BTS) a integrar a seleta lista de contas seguidas por J-Hope na plataforma.

A atitude ganhou ainda mais destaque pelo timing: Mingi, rapper do ATEEZ, havia publicado um vídeo dançando “Mona Lisa”, o mais recente single solo de J-Hope — atualmente em 37º lugar no Hot 100 da Billboard Brasil. Não bastasse isso, o integrante do BTS reagiu com um emoji de coração ao clipe de dança, reforçando a conexão entre os artistas.

J-Hope: Curtidas e vídeos reforçam proximidade entre os idols

As interações não pararam por aí. J-Hope também curtiu uma foto de Wooyoung, outro membro do ATEEZ, no Instagram, o que aumentou ainda mais os rumores sobre uma proximidade crescente entre os artistas.

E há mais: no mês passado, o rapper já havia sido visto ao lado de San (também do ATEEZ) em um vídeo promocional do single “Sweet Dreams”, gerando especulação sobre possíveis gravações conjuntas ou até uma amizade fora dos palcos.

Essa sequência de gestos e menções cruzadas pode ser apenas demonstração de respeito mútuo entre artistas que se admiram — algo bastante comum no meio musical —, mas para os fãs, que acompanham cada detalhe com olhos atentos, pode ser o início de algo maior: uma possível colaboração inédita entre J-Hope e o ATEEZ.

O grupo ATEEZ é formado por Hongjoong, Seonghwa, Yunho, Yeosang, San, Mingi, Wooyoung e Jongho, e vem conquistando cada vez mais espaço internacionalmente, tanto pelo talento quanto pela energia contagiante de suas apresentações.

Uma parceria com J-Hope, que é conhecido por sua versatilidade, carisma e impacto no cenário global do K-pop, certamente seria um marco para ambas as carreiras — e um verdadeiro presente para os fãs.

Embora nenhuma colaboração tenha sido oficialmente confirmada até o momento, os indícios alimentam a expectativa. Em um universo onde tudo começa com um “follow” ou uma curtida, a possibilidade de um feat entre BTS e ATEEZ deixa o fandom em alerta máximo.

Resta agora acompanhar os próximos passos desses artistas nas redes e nas plataformas musicais. E quem sabe, em breve, ouvir essa parceria que já está sendo sonhada por milhões.