Ana Castela sai em defesa de Zezé Di Camargo

Ana Castela mostrou que não tem medo de se posicionar quando o assunto é respeito entre artistas.

Durante uma participação especial no show de Zezé Di Camargo na 49ª Festa do Peão de Boiadeiro de Colorado, no Paraná, a boiadeira do pop sertanejo surpreendeu ao responder, de forma enfática, as críticas recentes que o veterano cantor vem enfrentando por conta de sua performance vocal.

“Esse povo que fala mal, que vá tomar no meio do c*. Você é f*da de bom!”, disparou Ana Castela ao microfone, arrancando aplausos da plateia. A artista, que prepara um novo álbum com sonoridade mais pop, completou seu desabafo destacando a trajetória e a importância de Zezé para a música brasileira:

“Você é top, não deixe ninguém da internet falar mal de você. Sua história é linda, a gente se inspira em você. Deus te colocou aqui e vai fazer você permanecer aqui em cima dos palcos”.

A declaração repercutiu rapidamente nas redes sociais, dividindo opiniões. Enquanto parte do público elogiou a atitude de lealdade da jovem cantora, outros se incomodaram com o uso de palavrões. Ainda assim, Ana Castela reforçou que não costuma utilizar esse tipo de linguagem, mas que, nesse contexto, sentiu que precisava se expressar com veemência.

Ana Castela: Críticas ao desempenho vocal e a resposta de Zezé

Zezé Di Camargo tem enfrentado comentários duros sobre sua voz nas redes, especialmente após a viralização de vídeos de apresentações recentes em que sua performance vocal apresenta falhas. O cantor, de 62 anos, já passou por uma cirurgia nas cordas vocais em 2007 e, desde então, lida com limitações pontuais no palco. Apesar disso, ele garante estar tranquilo com sua trajetória.

“Qualquer profissional está sujeito a erros. Tem dia que você está gripado, com o nariz entupido, são muitas as possibilidades”, disse Zezé em uma apresentação no ano passado. Em entrevista à revista Quem, o sertanejo reiterou que não se deixa abalar:

“A gente comete um erro em um show e aquilo perpetua. Mas eu estou super tranquilo, porque eu sei da minha capacidade. A casa está sempre cheia. Os cães ladram e a caravana passa”.

Com mais de três décadas de carreira e uma legião de fãs, Zezé Di Camargo segue nos palcos, agora contando também com a firme defesa de nomes da nova geração, como Ana Castela. O momento protagonizado por ela evidencia não apenas o respeito entre artistas, mas também o desafio de envelhecer sob os holofotes da cultura digital — onde julgamentos rápidos, muitas vezes, ignoram contextos e trajetórias.