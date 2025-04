Ivete Sangalo conquista platina com “Energia de Gostosa”

Ivete Sangalo segue mostrando por que é um dos maiores nomes da música brasileira. Sua faixa “Energia de Gostosa”, lançada no final de 2024, acaba de ser certificada com platina pela Pró-Música Brasil.

A distinção, válida para obras nacionais, representa o equivalente a 80 mil unidades, considerando uma métrica que soma vendas físicas, downloads e streams — tanto de áudio quanto de vídeo — com base em critérios reconhecidos internacionalmente.

Enquanto a faixa-título de seu EP mais recente, O Verão Bateu em Minha Porta, foi eleita a música do Carnaval em veículos como o Band Folia e o Bahia Folia, foi “Energia de Gostosa” que conquistou o público nas plataformas digitais.

A canção acumula mais de 15 milhões de execuções no Spotify e ultrapassa 13 milhões de visualizações no YouTube, solidificando-se como um dos grandes acertos da artista nos últimos meses.

Ivete Sangalo: Um hino de afirmação e autocuidado feminino

Escrita por Lari Tavares, Luana Matos, Rafa Lemos e Tassia Morais, “Energia de Gostosa” traz mais do que uma batida envolvente: carrega uma mensagem potente sobre empoderamento e autoestima. Ivete, conhecida por dar voz a narrativas femininas fortes, explica a importância da canção com uma reflexão que vai além da música:

“As mulheres sabem do seu poder de realização, de existência e resistência. É muito comum que o olhar feminino acabe priorizando outras pessoas e demandas, deixando de lado o cuidado com si mesmas. Essa música fala sobre resgatar essa centralidade: cuidar de si, priorizar-se, entender que para existir plenamente, é preciso estar inteira. E isso é uma decisão de coragem”.

Esse discurso ressoa diretamente com o que se viu nos blocos e nos palcos do Carnaval 2025: mulheres celebrando sua liberdade e autonomia — muitas delas embaladas por esse novo hit de Ivete.

“Energia de Gostosa” marca também o retorno de Ivete aos charts certificados desde “Macetando”, seu feat com Ludmilla que rendeu um certificado de diamante (mais de 300 mil unidades) e o prêmio de Melhor Axé/Pagodão no Multishow.

Agora, com mais um single premiado, a cantora mostra que continua antenada com os desejos do público e comprometida com o impacto de sua arte.

Embora “O Verão Bateu em Minha Porta” tenha levado o título de música do Carnaval, os números indicam que o coração do público bate mesmo ao som de “Energia de Gostosa” — uma faixa que une performance energética, mensagem relevante e a assinatura inconfundível de Ivete.

Com mais de duas décadas de carreira, a artista baiana prova que sua energia continua atual, inspiradora e, como ela mesma canta, absolutamente gostosa.