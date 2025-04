A estreia da primeira turnê de Luísa Sonza nos EUA

Após encerrar com sucesso a etapa brasileira da turnê “Escândalo Íntimo”, Luísa Sonza está pronta para cruzar fronteiras. A cantora e compositora anunciou uma versão internacional do show, que passará por seis importantes cidades dos Estados Unidos, entre elas Los Angeles, Nova Iorque, San Francisco, Orlando, Miami e Boston.

A série de apresentações, batizada de “Escândalo Íntimo US”, tem início marcado para o dia 7 de junho, com show no icônico Echoplex, em Los Angeles. Os ingressos já estão disponíveis em plataformas especializadas e partem de US$100 (cerca de R$500).

A nova fase da turnê chega após o enorme sucesso do álbum, que ultrapassou 1 bilhão de streams nas plataformas digitais e rendeu a Luísa duas indicações ao Grammy Latino nas categorias Melhor Álbum Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa e Melhor Canção em Língua Portuguesa, com o hit “Chico”.

O que Luísa Sonza disse sobre fim da era ‘Escândalo Íntimo’

Após o sucesso de Escândalo Íntimo, lançado em 2023, Luísa Sonza reflete sobre o encerramento dessa fase e sua crescente conexão com o mercado musical latino. Em entrevista à Quem, a cantora afirmou sentir-se mais madura para seguir adiante.

“Finalizei Escândalo Íntimo, cumpri tudo o que queria com esse projeto e agora estou pronta para novos desafios”, revelou.

A artista destacou que sua relação com o cenário internacional vem se fortalecendo desde 2022, quando foi indicada ao Grammy Latino. “Já conhecia muitas pessoas desde então, e a internet tem um papel essencial nisso, tornando as barreiras menos rígidas”, explicou.

Apesar do interesse por colaborações internacionais, Luísa adota uma postura estratégica na escolha de parcerias. “Já recusei feats porque quero manter coerência no meu trabalho. Não adianta aceitar só para não perder a oportunidade, é preciso fazer sentido dentro do que estou construindo”, disse.

A cantora reforçou que, embora tenha grandes amigos na cena latina, prefere manter os próximos passos em sigilo. “Tenho muitos contatos, como a própria Emilia, mas se eu falar mais, acabo dando spoiler”, brincou.