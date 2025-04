Olivia Rodrigo conquista público recorde com show solo

A noite de Olivia Rodrigo na Cidade do México entrou para a história. A cantora norte-americana, que rapidamente ascendeu ao estrelato desde o lançamento de seu álbum de estreia SOUR, subiu ao palco do Estádio GNP Seguros — antigo Foro Sol — e emocionou 65 mil fãs em uma das apresentações mais memoráveis da Guts World Tour.

O público, o maior de sua carreira solo até agora, marcou um novo capítulo em sua trajetória, consolidando-a como uma das principais vozes da nova geração do pop mundial.

“Vocês sabiam que esse é o maior show de toda minha vida? Literalmente. Meus olhos não conseguem acreditar! Muito obrigada, gente, por estarem aqui”, declarou a artista, visivelmente tocada com a recepção calorosa da plateia mexicana.

A fala sincera foi acompanhada por lágrimas de gratidão, criando um momento de conexão genuína entre Olivia e seus fãs.

Olivia Rodrigo: De arenas a estádios

Até então, o recorde de público da cantora havia sido registrado nas Filipinas, com cerca de 50 mil espectadores. Apesar de já ter se apresentado diante de multidões maiores — como no Lollapalooza Brasil em 2024, onde foi headliner da primeira noite do festival em São Paulo, cantando para 80 mil pessoas — o show no GNP Seguros teve um sabor especial por se tratar de uma apresentação solo, com foco exclusivo em sua performance.

Desde o início da Guts World Tour, Olivia Rodrigo tem percorrido o mundo com uma estrutura impressionante. A primeira fase da turnê privilegiou arenas fechadas, com shows em cidades dos Estados Unidos, Europa e Ásia. Mas agora, a artista dá início a uma nova etapa da turnê em estádios, consolidando seu nome entre os grandes da música pop. O primeiro estádio a recebê-la nesta fase foi o Couto Pereira, em Curitiba, marcando também sua estreia solo em solo brasileiro.

A turnê ganhou ainda mais força com o lançamento do registro audiovisual disponível na Netflix, que eterniza os melhores momentos da Guts World Tour e mostra os bastidores dessa fase intensa da vida da cantora.

Ainda que a música tenha se tornado sua principal ocupação nos últimos anos, Olivia Rodrigo não descarta um retorno às telas. Em recente entrevista ao E! News, a artista revelou seu desejo de voltar a atuar, desde que o projeto seja significativo: “Eu amaria isso. Amo contar histórias e faço isso através das músicas, mas não me oponho a contá-las em filmes também. Eu toparia.”

O último trabalho de Olivia como atriz foi na terceira temporada da série High School Musical: A Série: O Musical, do Disney+, na qual atuou em três episódios. Ela havia sido protagonista nas duas primeiras temporadas, mas optou por reduzir sua participação na terceira para se dedicar à carreira musical.

Entre multidões e microfones, Olivia Rodrigo segue escrevendo sua história com autenticidade, talento e uma base de fãs cada vez mais sólida. E, como ela mesma diz, “vamos ver para onde os ventos me levam”.