Rosé quebra recorde histórico na Billboard

Rosé, integrante do grupo BLACKPINK, acaba de inscrever seu nome na história do K-Pop com um feito impressionante: sua canção “APT.”, em parceria com Bruno Mars, se tornou a música de um artista solo de K-Pop com mais semanas no Top 10 da Billboard Hot 100, a principal parada de singles dos Estados Unidos.

Ao alcançar a 13ª semana (não consecutiva) entre as dez músicas mais populares do país, Rosé ultrapassou o lendário “Gangnam Style”, de PSY, que havia permanecido por 12 semanas no mesmo patamar em 2012.

Lançado no auge do fenômeno viral das redes sociais, “Gangnam Style” foi por muito tempo o símbolo máximo do sucesso internacional do K-Pop.

No entanto, com “APT.”, Rosé mostra que o gênero evoluiu para um novo estágio: menos baseado em viralizações e mais sustentado por consistência, talento vocal e colaborações estratégicas, como a com Bruno Mars, que agregou ainda mais alcance ao single.

A conquista na Hot 100 não é isolada. “APT.” também consolidou Rosé como força dominante nas paradas internacionais. A música está há 19 semanas no topo da Billboard Global Excl. U.S., o ranking que reúne os maiores sucessos do mundo — excetuando os Estados Unidos — com base em vendas e reproduções em mais de 200 mercados.

Com isso, Rosé quebra mais um recorde, estabelecendo-se como a artista solo de K-Pop com maior permanência no topo dessa parada desde sua criação em 2020. A longevidade de “APT.” no topo do ranking reforça o apelo global da cantora e a consolida como uma das principais artistas da indústria musical contemporânea, independentemente de gênero ou origem.

Além disso, Rosé aparece na Billboard Global 200, que considera os dados mundiais, incluindo o mercado norte-americano. Nessa lista, “APT.” figura atualmente na 2ª posição, mostrando que o sucesso da artista é completo tanto dentro quanto fora dos EUA.

BLACKPINK solo: Rosé e Jennie se destacam

Enquanto Rosé brilha com “APT.”, sua colega de grupo Jennie também celebra conquistas relevantes em carreira solo. O single “like JENNIE” alcançou a 3ª posição na Billboard Global Excl. U.S. e aparece entre as 10 mais populares da Billboard Global 200, atualmente no 7º lugar. A dupla vem se destacando de forma consistente nas plataformas e rankings globais, dando novos contornos ao sucesso do BLACKPINK e mostrando que o grupo também é uma potência individual.

O impacto das integrantes em carreira solo é reflexo de uma nova dinâmica no K-Pop, onde os artistas expandem seus projetos além dos grupos e exploram sonoridades diversas. Rosé, em especial, tem se firmado como uma cantora de identidade própria, com presença internacional e versatilidade artística.

Se antes “Gangnam Style” era o maior marco do K-Pop nas paradas ocidentais, agora é Rosé quem ocupa esse lugar de prestígio — com um estilo mais maduro, uma presença vocal cativante e a capacidade de transformar cada lançamento em um acontecimento global.