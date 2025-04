As reflexões de Lil Nas X sobre o álbum ‘Montero’

Em 2021, Lil Nas X não apenas lançou seu álbum de estreia, Montero, como também provocou um terremoto cultural nas redes sociais e na indústria musical. O disco ganhou projeção mundial graças à faixa homônima, marcada por um videoclipe polêmico em que o artista reinterpreta passagens bíblicas, dançando no colo do diabo após deixar o Jardim do Éden. A ousadia deu resultado: o single permaneceu por impressionantes 35 semanas na Billboard Hot 100, chegando ao topo da parada.

Quase quatro anos depois, em conversa franca com a Paper Magazine, o rapper revelou que, se repetisse o mesmo lançamento nos dias atuais, o impacto seria ainda mais controverso — e perigoso. “Se eu fizesse isso hoje, eles realmente tentariam me matar, e não estou brincando”, afirmou. Segundo ele, o ambiente político nos Estados Unidos se tornou ainda mais hostil após a reeleição de Donald Trump, com o conservadorismo ganhando força e afetando a liberdade criativa de artistas como ele.

Lil Nas X destaca que a juventude norte-americana está sendo influenciada por ideologias rígidas. “Naquele período, o mundo já estava mudando muito. Hoje, existe todo esse movimento que ensina os jovens a seguirem valores ultraconservadores”, comentou.

Na contramão dessa onda, o artista aposta em uma nova abordagem com seu próximo projeto, o álbum Dreamboy. A primeira amostra do novo trabalho veio com o lançamento de “Light Again”, faixa divulgada em 28 de março como parte de um EP introdutório. O tom agora é outro: mais leve, esperançoso e, acima de tudo, humano.

“Eu sei que muita gente anda com medo do que está por vir — não só no mundo, mas dentro do nosso próprio país. Eu não quero ficar pensando nisso o tempo inteiro. Não é falta de empatia, é exaustão. Se essa música puder proporcionar três minutos de respiro para alguém, um instante de alegria despreocupada, já valeu a pena”, declarou.

O que Lil Nas X disse sobre a amizade com Camila Cabello

A parceria musical entre Lil Nas X e Camila Cabello não apenas resultou em um hit envolvente, mas também teve um efeito transformador na autoconfiança do rapper. Em uma recente entrevista à Paper, o artista vencedor do Grammy compartilhou como a colaboração na faixa “He Knows”, lançada em 2024, ajudou a restaurar sua autoestima em um período de turbulência pessoal.

Lil Nas X destacou a dinâmica de apoio mútuo que se desenvolveu entre ele e Cabello durante o processo criativo. “Tivemos um papel importante um na vida do outro, incentivando-nos e oferecendo novas perspectivas sobre como enxergar a nós mesmos e nossas jornadas”, afirmou. Segundo ele, ouvir palavras de incentivo de alguém cuja trajetória ele admira profundamente teve um impacto significativo em sua confiança.

Além da colaboração musical, os dois artistas também estreitaram laços em eventos sociais, como o Met Gala de 2024 e diversas festas posteriores. O rapper descreveu esses momentos como “diversão genuína”, ressaltando que o entrosamento com Cabello foi natural e sem a pressão típica do ambiente profissional.

A amizade entre eles foi além da música, tornando-se uma fonte de motivação para Lil Nas X. “Ela me fez sentir bem, incrível até. Isso foi essencial para eu recuperar minha confiança e lembrar quem eu sou de verdade”, disse o artista, reforçando a importância de cercar-se de pessoas que oferecem suporte genuíno.

Em paralelo, Lil Nas X segue expandindo seu repertório musical. Em março, ele lançou “Hotbox” como parte do EP Days Before Dreamboy. Para ele, essa faixa representou um momento de leveza, sem a necessidade de provar nada a ninguém. “Em um mundo cheio de incertezas e preocupações, tudo o que eu queria era criar algo divertido, que trouxesse alegria, nem que fosse por apenas três minutos”, declarou.