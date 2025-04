Tudo o que Cardi B disse sobre o novo álbum

Seis anos após ter revolucionado o hip-hop com Invasion of Privacy, Cardi B voltou a aquecer os rumores sobre seu tão aguardado segundo álbum. Em uma interação com fãs na plataforma X Spaces, a rapper garantiu que o próximo trabalho não apenas será lançado, como também promete ser maior que tudo o que ela já entregou: “Vai vender mais, vai ter hits, e eu estarei no topo”, cravou.

Desde a explosão de “Bodak Yellow”, que impulsionou seu disco de estreia ao topo da Billboard 200 em 2018, Cardi não lançou outro álbum de estúdio. Mesmo assim, Invasion of Privacy conquistou o status de clássico moderno: certificado quatro vezes platina nos Estados Unidos, vencedor do Grammy de Melhor Álbum de Rap e com recordes de permanência entre os álbuns de mulheres rappers nas paradas. Um feito que muitos duvidavam, devido ao histórico da artista como ex-stripper e personalidade de reality shows.

Apesar da trajetória de sucesso, a continuação de sua discografia tem sido marcada por expectativas frustradas. Em 2019, Cardi B chegou a mencionar que seu próximo disco se chamaria Tiger Woods, com foco em faixas dançantes, e planejava o lançamento para 2020. Mas a pandemia freou os planos, mesmo após o estouro de “WAP”.

A rapper ainda lançou “Up” em 2021 e chegou a afirmar que o álbum sairia no ano seguinte. No entanto, a maternidade – com a chegada de seu segundo filho – acabou adiando novamente os planos. Em 2022, ela afirmou estar em estúdio e confirmou que os singles “WAP” e “Up” integrariam o projeto. Ainda assim, o álbum permaneceu inédito.

Em 2023, Cardi manteve o público atento com participações em hits como “Bongos”, ao lado de Megan Thee Stallion, e “Point Me 2”. Já em 2024, voltou a ocupar o Top 10 com “Enough (Miami)” e protagonizou colaboração de destaque com Shakira em “Puntería”. Mas o novo disco? Ainda um mistério.