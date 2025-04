Saiba o que J-Hope disse sobre retorno do BTS

A espera dos ARMYs está chegando ao fim! O BTS, um dos maiores grupos de K-Pop do mundo, terá seu aguardado retorno em 2025, após a conclusão do serviço militar de todos os seus integrantes. A confirmação veio através de J-Hope, que já cumpriu suas obrigações militares e está atualmente em turnê solo. Durante uma transmissão ao vivo no Weverse, ele compartilhou sua empolgação sobre o reencontro do grupo.

“Sinto falta deles, é claro. Mas não vai demorar muito para nos vermos novamente. Sempre que conversamos no nosso grupo, eu digo: ‘nossos membros, ao combate!’. Logo estaremos juntos”, declarou o artista.

Contagem regressiva para a reunião do BTS

Até o dia 21 de junho de 2025, todos os integrantes do BTS estarão oficialmente dispensados de suas obrigações militares, obrigatórias para todos os homens sul-coreanos. Jin e J-Hope já estão livres do serviço, enquanto RM e V concluem suas atividades no dia 10 de junho. No dia seguinte, será a vez de Jimin e Jungkook, e, por fim, SUGA, que está cumprindo um serviço alternativo em escritórios governamentais, será liberado no dia 21 de junho.

Sucesso ininterrupto, mesmo em hiato

Mesmo afastado dos palcos como grupo, o BTS segue quebrando recordes. Nos primeiros três meses de 2025, o grupo atingiu um bilhão de streams no Spotify, tornando-se o primeiro grupo de K-Pop a conquistar esse feito sem estar em atividade. Com 24,3 milhões de ouvintes mensais na plataforma, hits como “FAKE LOVE”, “Dynamite”, “My Universe”, “Boy With Luv”, “Left and Right”, “Butter”, “Life Goes On”, “Spring Day” e “DNA” continuam entre os favoritos do público.