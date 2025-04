Liniker pausa show em Brasília para ajudar fã que passava mal

A cantora Liniker parou um show que fazia em Brasília, neste domingo (6/4), após identificar que uma fã passava mal na plateia. "Abram espaço, gente. Abram espaço para a ajuda chegar", pediu. Ela acompanhou o atendimento da fã de cima do palco. A plateia reagiu com aplausos e gritos em apoio à artista.

Assista ao momento:





Em seguida, recomeçou a apresentação de Psiu, a canção que estava apresentando antes do incidente. A cantora trouxe para a capital federal a Caju Tour neste fim semana. Após esgotar a venda de ingressos para o sábado (5/4) em três horas, Liniker abriu uma data extra de show. A apresentação ocorre no lounge do estádio Mané Garrincha.