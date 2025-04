O que Giulia Be revelou sobre casamento com Conor Kennedy - (crédito: TMJBrazil)

A cantora Giulia Be está prestes a viver um dos capítulos mais marcantes de sua vida. Faltando cerca de oito meses para oficializar a união com o norte-americano Conor Kennedy, herdeiro de uma das famílias mais tradicionais dos Estados Unidos, a artista começa a dar forma ao casamento dos sonhos — e a expectativa é de uma celebração grandiosa, com cerimônia marcada para acontecer na charmosa Paróquia Nossa Senhora do Brasil, em São Paulo.

Em tom bem-humorado e apaixonado, Giulia revelou que, embora estivesse completamente focada em encontrar seu grande amor, o planejamento do evento em si acabou ficando em segundo plano. “Eu sempre quis encontrar o amor da minha vida. Consegui, mas não pensei tanto no casamento em si. Agora me fazem mil perguntas e eu queria já ter todas as respostas prontas”, contou ela, rindo, durante uma entrevista para a Quem.

Apesar do improviso inicial, a preparação do grande dia já está a todo vapor. A cantora, conhecida pelo estilo marcante e sofisticado, pretende usar dois vestidos diferentes na cerimônia e está em conversas com estilistas renomados dos dois lados do Atlântico. No Brasil, Giulia está acertando detalhes com Helô Rocha. Já nos Estados Unidos, ela menciona a dupla de designers nova-iorquinos Cuculelli Shaheen como possíveis criadores do segundo modelo. “Ainda não decidi como vai ser, mas sei que quero algo que reflita quem eu sou — e que brilhe nesse momento tão especial”, compartilhou.

As joias também já têm destino certo: as alianças, segundo Giulia, serão da clássica Tiffany & Co., marca símbolo de elegância e tradição.

Noiva de um norte-americano, Giulia também pensa em formas de unir culturas no evento. Ela quer que a cerimônia traga elementos brasileiros autênticos, mas que acolha com carinho os convidados da família Kennedy. “Quero apresentar o que é um casamento brasileiro de verdade. A gente tem uma leveza e uma energia muito nossas: mesa de doces, chinelinhos personalizados… tudo pensado para criar uma experiência inesquecível”, disse, entusiasmada.

Detalhes sobre o futuro casamento de Giulia Be

A cantora e atriz Giulia Be compartilhou novas informações sobre o aguardado casamento com Conor Kennedy, herdeiro da tradicional família americana. Durante um ensaio especial para a capa da Vogue Portugal de março, a artista comentou sobre a cerimônia, seu vestido e seus planos profissionais para este ano.

Inspirações para o vestido de noiva

Ainda sem uma decisão final sobre o modelo que usará no grande dia, Giulia revelou que se inspira nas noivas das décadas de 1960 e 1970. “Quero algo que reflita minha personalidade, mas que também seja atemporal”, declarou a cantora. O ensaio para a revista teve styling assinado por Julia Muller, responsável por trazer à tona o estilo sofisticado e retrô desejado pela artista.

Duas cerimônias marcadas

O casamento principal acontecerá no dia 29 de novembro, em São Paulo, reunindo amigos, familiares e convidados ilustres. No entanto, os noivos planejam também uma cerimônia mais intimista no Rio de Janeiro, dedicada apenas aos mais próximos.

Expansão na carreira

Além dos preparativos para o casamento, Giulia Be segue com grandes projetos profissionais. No segundo semestre de 2024, ela assinou contrato global com a Sony Music, consolidando sua carreira internacional. Já neste mês de março, a cantora desembarcou no Brasil para dar início às gravações do filme “As Dez Vantagens de Morrer Depois de Você”, no qual será protagonista.