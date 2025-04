‘Azizam’: o single de estreia do novo álbum de Ed Sheeran

Ed Sheeran está de volta com uma proposta sonora ousada e surpreendente. O cantor britânico lançou o single “Azizam”, resultado de uma colaboração com o produtor sueco-iraniano Ilya Salmanzadeh. Inspirado pelas raízes persas de Ilya, Sheeran mergulhou em novas sonoridades e, com isso, deu vida a uma faixa que mistura sua essência melódica com elementos tradicionais do Oriente Médio.

A palavra “Azizam”, que significa “meu querido” em persa, serve como porta de entrada para essa fase experimental do artista. Em uma publicação nas redes sociais, Sheeran revelou como a experiência de explorar outras culturas tem ampliado sua visão musical. “Cada lugar que visito e cada pessoa com quem me conecto me ensina algo novo. Conhecer a música persa foi como descobrir um universo paralelo que, curiosamente, tem muitas semelhanças com a música folclórica irlandesa que me formou”, escreveu.

Gravada em diversas locações pelos Estados Unidos e também em Ipswich, cidade natal do cantor, a música chegou acompanhada de um vídeo especial com cenas da performance surpresa de Sheeran em uma rua de Nova Orleans — momento em que ele apresentou “Azizam” ao vivo pela primeira vez. Um videoclipe oficial da faixa já está a caminho e deve ser lançado nas próximas semanas.

O lançamento integra o próximo álbum do cantor, intitulado Play, que dá início a uma nova era em sua discografia. Após anos seguindo a temática dos símbolos matemáticos — Plus, Multiply, Divide, Subtract e Equals —, Sheeran revelou recentemente no The Tonight Show que os próximos trabalhos seguirão uma linha inspirada em comandos clássicos de mídia: Play, Rewind, Fast-Forward e Stop.

Durante sua conversa com Jimmy Fallon, o cantor comparou sua trajetória à de Quentin Tarantino. “Sou fascinado pelo Tarantino, que sempre falou em fazer 10 filmes, com alguns projetos paralelos no meio. Quero seguir esse modelo, criar meus álbuns principais e, entre eles, explorar ideias diferentes como essa”, disse.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ed Sheeran (@teddysphotos)

A explicação de Ed Sheeran sobre o significado de ‘Azizam’

Ed Sheeran acaba de oficializar a chegada de sua nova fase musical! O lançamento marca um momento especial na carreira do artista, que promete um retorno ao pop vibrante após sua incursão pelo folk.

A escolha do nome “Azizam” não foi aleatória. Em um teaser compartilhado nas redes sociais, Ed explicou que a palavra significa “meu amor” em persa. Ele também revelou que a faixa nasceu de uma sugestão do produtor e compositor Ilya Salmanzadeh, que o incentivou a explorar referências musicais ligadas à cultura persa.

“Adoro conhecer novas sonoridades conforme viajo pelo mundo. Descobrir mais sobre a música persa foi como abrir as portas para um universo novo e empolgante. O mais interessante foi perceber como certas melodias e ritmos, mesmo diferentes, guardam similaridades com a música tradicional irlandesa, que sempre fez parte da minha vida. Isso só reforça o quanto a música é uma linguagem universal”, escreveu Sheeran em suas redes sociais.

A canção já está disponível para pré-save e também poderá ser adquirida em edições físicas, incluindo CD-single e vinil, através da loja oficial do cantor.