Detalhes sobre a mixtape ‘Panic’ de Beomgyu, do TXT

Beomgyu, membro do grupo de K-pop Tomorrow X Together (TXT), abriu o coração ao falar sobre o processo criativo de sua nova mixtape solo, intitulada Panic. Em entrevista recente à revista NME, o artista compartilhou a motivação pessoal e empática que o levou a compor o projeto.

“Quis criar algo que oferecesse conforto. Muitas pessoas passam por momentos complicados, e minha intenção era transmitir uma mensagem de esperança, algo que dissesse: ‘vai ficar tudo bem’”, explicou o cantor.

A relação profunda de Beomgyu com a música começou ainda antes da fama. Nascido em Daegu, o artista se mudou para Seul quando ainda era muito jovem para iniciar sua jornada como trainee na Big Hit Music. Foi nesse período de adaptação intensa, marcado pela distância da família e a pressão do treinamento, que ele encontrou refúgio nas canções de outros músicos.

“Foi nesse momento que eu realmente compreendi o poder que a música tem de tocar as pessoas”, relembrou.

Por que o TXT anunciou pausa na carreira

O grupo de K-pop TXT, um dos mais populares da atualidade, anunciou uma pausa prolongada em sua carreira. A notícia foi divulgada pela BIGHIT Music, empresa responsável pela gestão do quinteto, através de um comunicado oficial.

De acordo com a nota, a pausa terá início após a participação do grupo no Golden Disc Awards, marcado para o dia 5 de janeiro de 2025. “Durante esse período, os membros pretendem aproveitar momentos de qualidade com suas famílias e descansar”, informou a empresa.

A decisão veio semanas após o líder do grupo, Soobin, anunciar que se afastaria temporariamente das atividades para cuidar da saúde. Na ocasião, a BIGHIT garantiu que o artista seguiria uma rotina de recuperação com total suporte da empresa, buscando retornar “em sua forma mais saudável”.

A pausa é descrita como uma oportunidade para os integrantes recarregarem as energias e se dedicarem a interesses pessoais. “Pedimos gentilmente seu apoio caloroso e compreensão enquanto os membros aproveitam esse tempo de maneiras individuais”, completou o comunicado, garantindo que o grupo retornará “com uma presença ainda mais notável”, como forma de retribuir o carinho dos fãs, conhecidos como MOA.