Como está Richie Faulkner do Judas Priest após AVC - (crédito: TMJBrazil)

Richie Faulkner, guitarrista do lendário Judas Priest, abriu o coração sobre os desafios de saúde que enfrenta desde 2021. Em entrevista à Premier Guitar, o músico revelou ter sofrido um acidente vascular cerebral que causou danos irreversíveis em seu cérebro, afetando diretamente sua performance como guitarrista.

Faulkner já havia passado por um momento crítico há alguns anos, quando teve um aneurisma da aorta durante um show — um episódio que quase lhe custou a vida. No entanto, foi apenas em 2022 que ele percebeu alterações sutis, mas significativas, em sua coordenação motora, especialmente na mão direita, usada para tocar e em tarefas cotidianas como escovar os dentes.

“Algo parecia estranho. Eu sentia que minha mão não respondia como antes”, contou. A suspeita inicial era de um Ataque Isquêmico Transitório (AIT), mas exames mais detalhados confirmaram que se tratava, na verdade, de um AVC, que deixou sequelas no lado esquerdo do cérebro — região responsável por controlar o lado direito do corpo.

Apesar do tom leve ao brincar que “felizmente não toca guitarra com o pé”, Faulkner não escondeu o impacto emocional da notícia. “Minha mão é meu motor. E agora, às vezes, sinto que não consigo controlar totalmente o que faço no palco. Tenho medo das pessoas notarem que algo mudou.”

Os médicos foram claros: os danos são permanentes. Com isso, o guitarrista teve que aprender a adaptar sua técnica, mesmo em meio à pressão de manter o alto nível das apresentações ao vivo e das gravações da banda. “Às vezes termino um show e ligo para casa dizendo que não vou conseguir continuar. É como se eu não tivesse mais a conexão direta entre a ideia e o movimento. E isso é devastador.”

Mesmo assim, Faulkner segue firme em sua trajetória, compondo, gravando e se apresentando com a banda. Para ele, tornar sua história pública foi uma forma de encontrar força na transparência: “Quando você compartilha a verdade, não há o que discutir. É difícil, mas é real. E estou lidando com isso do jeito que posso.”

O episódio vivido por Faulkner em 2021 foi tão grave que seu médico, Dr. Siddharth Pahwa, afirmou que ele sobreviveu graças a uma combinação de fatores raros: “Ele estava no lugar certo, na hora certa, cercado por uma equipe médica brilhante e perto de um hospital especializado. Foi quase um alinhamento cósmico.”