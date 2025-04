Stray Kids quebra recorde histórico de público no Brasil e supera marca do BTS - (crédito: TMJBrazil)

O Stray Kids fez história no último fim de semana ao realizar duas apresentações arrebatadoras em São Paulo, como parte da sua turnê global “Dominate World Tour”.

Os shows aconteceram no Estádio do MorumBIS, onde o grupo reuniu 65 mil pessoas por noite, totalizando impressionantes 130 mil espectadores — um marco inédito para um artista de K-Pop no Brasil.

A nova façanha coloca o grupo à frente do BTS, até então detentor do recorde nacional. Em 2019, o BTS havia mobilizado mais de 84 mil fãs em duas noites no Allianz Parque, também na capital paulista.

Com a nova marca, o Stray Kids assume o posto de maior público da história do K-Pop no país, consolidando sua força como um dos principais nomes da cena internacional atual.

Os números são oficiais e foram confirmados pela produção da turnê, que também passou pelo Estádio Nilton Santos (Engenhão), no Rio de Janeiro, onde multidões lotaram os arredores em busca de um vislumbre dos ídolos sul-coreanos.

Formado em 2017 pela JYP Entertainment, o Stray Kids é composto por oito integrantes e conquistou notoriedade global por sua estética ousada, produções autorais e um som que mescla rap intenso, batidas eletrônicas e mensagens sobre autoconhecimento e juventude.

Com o hiato do BTS a partir de 2022 — motivado pelos projetos solos e o alistamento militar obrigatório — o grupo viu sua popularidade disparar.

Stray Kids está no auge

Atualmente, o Stray Kids conta com três álbuns em coreano e dois em japonês, além de 14 EPs lançados ao longo dos últimos anos. O grupo mantém presença constante nas paradas globais e já soma mais de 31 milhões de unidades equivalentes em vendas — incluindo CDs físicos, downloads e streaming —, consolidando-se como um dos artistas mais lucrativos da nova geração do K-Pop.

Entre os grandes sucessos do grupo, destacam-se faixas como “Lalalala”, “Chk Chk Boom”, “Maniac”, “S-Class” e “Case 143”, que se tornaram hinos para os fãs — conhecidos como STAY — e marcaram presença em diversos rankings internacionais, incluindo o Billboard 200, onde chegaram a ocupar o topo.

Além do impacto comercial, o grupo também conquistou o público brasileiro com carisma e referências locais. Em passagem pelo Rio de Janeiro, os integrantes surpreenderam ao cantar “Ai Se Eu Te Pego”, de Michel Teló, durante um evento para fãs, gerando uma verdadeira comoção nas redes sociais.

O feito histórico no MorumBIS não apenas celebra a força do Stray Kids, mas também reforça o apetite do público brasileiro por grandes espetáculos de K-Pop.

E com o BTS se preparando para um aguardado retorno após o serviço militar, os próximos capítulos dessa rivalidade saudável prometem ainda mais emoção para os fãs. A nova era do K-Pop no Brasil já começou — e o Stray Kids abriu o caminho em grande estilo.