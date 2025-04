Jimin quebra recordes no Spotify e consolida reinado como solista do K-pop - (crédito: TMJBrazil)

Jimin, integrante do BTS, acaba de alcançar um feito histórico no Spotify, reafirmando sua posição como um dos nomes mais influentes do K-pop em carreira solo. O cantor atingiu a impressionante marca de 90 semanas consecutivas no topo do ranking Weekly Top Artists da Coreia do Sul — um recorde absoluto entre solistas sul-coreanos.

O marco foi registrado na atualização mais recente da plataforma, datada de 4 de abril, e coloca Jimin como o primeiro artista solo da história a dominar por tanto tempo o ranking semanal sul-coreano. Desde sua estreia solo com a faixa “With You”, em abril de 2022, o artista figura com constância na parada, somando 139 semanas de presença, 90 delas em primeiro lugar.

Grande parte do desempenho impressionante de Jimin nas plataformas se deve ao sucesso estrondoso de “Who”, single do seu segundo álbum solo MUSE. A música, mesmo sem apoio de campanhas promocionais tradicionais, estreou diretamente no topo da parada diária Daily Top Songs da Coreia do Spotify e permaneceu na liderança por 259 dias consecutivos — número que ainda pode aumentar, já que a faixa segue no primeiro lugar na mais recente atualização do dia 3 de abril.

Além disso, “Who” mantém a liderança do chart semanal Weekly Top Songs há 37 semanas seguidas, confirmando seu status como uma das músicas mais populares do cenário sul-coreano atual.

No ranking Daily Top Artists, que mede o desempenho diário de artistas no país, Jimin também reina absoluto. Ele ampliou seu próprio recorde, alcançando o primeiro lugar pela 613ª vez, outro feito que solidifica sua relevância como solista e sua forte conexão com o público local.

Jimin: BTS continua gigante, mesmo em hiato

Embora os integrantes do BTS estejam temporariamente afastados de suas atividades em grupo devido ao alistamento militar obrigatório na Coreia do Sul, a popularidade do septeto permanece inabalável. Mesmo em hiato desde 2022, o grupo já ultrapassou a marca de 1 bilhão de streams no Spotify apenas nos três primeiros meses de 2025 — um feito inédito para um grupo coreano fora de atividade.

Atualmente, o BTS mantém cerca de 24,3 milhões de ouvintes mensais na plataforma. Entre suas faixas mais escutadas continuam os hits globais “Dynamite”, “FAKE LOVE”, “Boy With Luv”, “Butter”, “Life Goes On” e “Spring Day”.

Com previsão de retorno ainda em 2025, após a dispensa militar dos últimos integrantes até junho, o BTS promete um comeback grandioso. Enquanto isso, os membros seguem trilhando caminhos individuais de sucesso — e Jimin, com seus recordes em cascata, se consolida como uma das maiores forças da música pop coreana no cenário global.