Ariana Grande retorna ao topo da Billboard com versão deluxe

Ariana Grande voltou a ocupar o posto mais alto da Billboard 200, confirmando mais uma vez sua força nas paradas. Com o relançamento deluxe de seu álbum Eternal Sunshine, agora intitulado Eternal Sunshine: Brighter Days Ahead., a cantora alcançou a primeira posição no ranking americano, desbancando o rapper Playboi Carti.

A nova versão do álbum, lançada com seis faixas adicionais, foi responsável por um salto impressionante: das 87ª para a 1ª posição na parada. A semana de estreia do deluxe registrou 137 mil unidades equivalentes, incluindo vendas puras e streams. Playboi Carti, que liderava com o disco MUSIC, caiu para a segunda posição com 91 mil unidades.

O lançamento original de Eternal Sunshine aconteceu em março de 2024, estreando diretamente no topo da Billboard 200 e permanecendo por duas semanas consecutivas. Agora, com a edição deluxe, Ariana garante sua terceira semana não consecutiva no topo — um feito raro que destaca a estratégia bem-sucedida de relançamentos incrementados no mercado fonográfico.

Segundo dados oficiais, o álbum vendeu 61 mil cópias físicas e digitais na semana de lançamento da versão deluxe, além de acumular impressionantes 98,45 milhões de streams sob demanda nos Estados Unidos. O acréscimo das novas faixas causou um crescimento de 968% no consumo em relação à semana anterior — um verdadeiro fenômeno.

Curiosamente, esse é o segundo caso em 2025 de um álbum que retorna ao número 1 graças a uma edição deluxe. O primeiro foi o aclamado SOS de SZA, que retomou a liderança em janeiro após o lançamento de SOS Deluxe: Lana, versão que inclui uma faixa com sample de “Garota de Ipanema”.

Ariana, mais uma vez, mostra que sabe jogar com as regras do mercado e oferecer aos fãs conteúdo novo sem perder a essência do projeto original. Brighter Days Ahead traz faixas inéditas com sonoridade alinhada ao universo de Eternal Sunshine, mas com arranjos mais maduros e letras introspectivas que abordam fases de superação, amor e recomeços.

Barbra Streisand e Ariana Grande?

Além do sucesso com o álbum, Ariana Grande também está envolvida em outro projeto que promete chamar atenção. Segundo informações divulgadas pela coluna Page Six, do New York Post, a cantora deve participar do próximo álbum de Barbra Streisand — uma lenda viva da música norte-americana.

Trata-se de um projeto de duetos, com previsão de lançamento para junho ou setembro deste ano. Embora o time de assessoria de Streisand não tenha confirmado oficialmente, fontes próximas garantem que Ariana está entre os nomes envolvidos.

“Que rumores maravilhosos”, comentou o assessor, em tom misterioso. “Não confirmamos nada, exceto que não há dueto com Elon Musk. E sim, Barbra está cantando melhor do que nunca.”

Se confirmada, a colaboração entre Barbra Streisand e Ariana Grande unirá gerações e promete ser um dos grandes momentos da música pop em 2025.