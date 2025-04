Justin Bieber deixa Drake no vácuo e gera polêmica

Uma troca de mensagens (ou a ausência delas) entre dois dos maiores nomes da música pop causou alvoroço entre fãs neste fim de semana. Drake revelou publicamente que Justin Bieber não tem respondido suas mensagens diretas no Instagram, frustrando o desejo do rapper canadense de retomar uma colaboração com o conterrâneo.

A revelação aconteceu nos comentários de um post feito por Bieber no último domingo (6). Nele, o cantor dizia:

“me mande DM se quiser fazer música juntos”. A mensagem parecia um convite aberto a artistas interessados em colaborar com seu novo projeto — o aguardado sétimo álbum de estúdio. Drake, por sua vez, reagiu com bom humor, mas com um toque de frustração: “eu te mandei DM, mas você não responde”.

A declaração pública de Drake reacendeu o debate sobre a relação entre os dois artistas. Embora sejam contemporâneos e compartilhem raízes canadenses, a colaboração entre eles foi, até hoje, pontual. Eles dividiram os vocais na faixa Right Here, lançada em 2012 no álbum Believe, de Justin Bieber.

Além disso, Bieber apareceu no clipe de POPSTAR, parceria entre Drake e DJ Khaled, em 2020, interpretando o próprio Drake em tom cômico.

Apesar da distância recente, Justin sempre demonstrou respeito e admiração pelo rapper. Em 2016, chegou a tocar músicas de Drake ao piano durante entrevistas e, dois anos depois, declarou que ele era “o melhor rapper de todos os tempos”. Isso só torna o silêncio atual mais intrigante.

A suposta “ignorada” pegou os fãs de surpresa, especialmente em um momento em que Bieber parece buscar novos ares musicais. Recentemente, ele começou a trabalhar com o cantor britânico Sekou e deixou claro, em diversas postagens, que está aberto a colaborações criativas.

Ainda assim, a ausência de resposta a um nome do porte de Drake gerou especulações nas redes sociais — desde conflitos de agenda até possíveis desentendimentos não revelados.

Justin Bieber: Desabafos emocionais e foco na vida pessoal

O episódio envolvendo Drake não é o único motivo pelo qual Justin Bieber voltou aos holofotes. Nas últimas semanas, o cantor tem usado o Instagram para compartilhar reflexões íntimas e emocionais. Em uma série de stories, ele abordou a síndrome do impostor, admitindo que, por muito tempo, sentiu-se uma fraude, mesmo diante do sucesso.

“As pessoas sempre disseram ‘Justin, você merece isso’. Mas eu, pessoalmente, nunca senti que era digno. Sempre me critiquei demais. Pensava: ‘se soubessem meus pensamentos, não diriam isso’”, escreveu o artista.

Bieber também mencionou que seu momento atual está centrado na família. Ele tem passado mais tempo ao lado da esposa, Hailey Bieber, e do filho Jack, buscando equilíbrio entre a carreira e a vida pessoal.

Enquanto os fãs aguardam detalhes sobre seu próximo álbum e possíveis colaborações, o clima nas redes sociais segue dividido: será que Drake ainda terá sua mensagem respondida? E mais importante — será que essa história ainda pode render uma nova faixa para os fãs?