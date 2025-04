Jennifer Lopez anuncia retorno aos palcos com nova turnê

Jennifer Lopez está pronta para reencontrar seus fãs nos palcos. A estrela multifacetada de Hollywood anunciou nesta semana que lançará uma nova turnê, intitulada Up All Night Tour, prevista para acontecer durante o verão do hemisfério norte — entre os meses de junho e setembro.

Ainda sem datas ou locais confirmados, a turnê marca o aguardado retorno da artista às apresentações ao vivo, após anos de hiato e turbulências pessoais.

“Mal posso esperar para vê-los novamente. Já faz muito tempo. Será um verão maravilhoso!”, escreveu JLo nas redes sociais, direcionando a mensagem especialmente aos fãs internacionais, a quem ela promete “shows seletos” durante a temporada.

A notícia, mesmo sem detalhes logísticos, movimentou a base de fãs da cantora em todo o mundo e reacendeu a expectativa por uma possível visita a países da América Latina, incluindo o Brasil.

Esta será a primeira turnê oficial de Jennifer Lopez desde 2019, quando percorreu quatro continentes com a energética It’s My Party Tour, que celebrava seus 50 anos de vida. Em 2024, a artista chegou a anunciar a turnê This Is Me… Live, com mais de 30 shows agendados nos Estados Unidos, mas os planos foram cancelados antes da estreia.

À época, o motivo divulgado foi a decisão de Lopez de priorizar sua vida pessoal, especialmente após o fim de seu casamento com o ator Ben Affleck. Em comunicado aos fãs, ela afirmou que precisava de tempo para se reconectar com seus filhos, família e amigos mais próximos, reforçando o compromisso com sua saúde emocional e bem-estar.

Agora, com o anúncio de uma nova turnê, a artista parece pronta para retomar os palcos — com um formato mais enxuto e personalizado. Embora não se trate de uma turnê mundial completa como as anteriores, os “shows seletos” indicam uma proposta mais intimista, possivelmente voltada para arenas e festivais em grandes capitais.

Além do projeto musical, Jennifer também está no centro das apostas para a temporada de premiações de cinema. Ela protagoniza o longa-metragem musical O Beijo da Mulher-Aranha, que vem sendo cogitado para diversas categorias do Oscar, incluindo Melhor Atriz. A obra, baseada no clássico de Manuel Puig, reforça o momento artístico fértil que a cantora e atriz atravessa.

Jennifer Lopez: Expectativa por shows no Brasil ainda é incerta

Apesar da empolgação gerada pelo anúncio, não há, até o momento, nenhuma informação concreta sobre uma possível apresentação da Up All Night Tour em solo brasileiro. Jennifer Lopez esteve no Brasil apenas uma vez, em 2012, durante a Dance Again World Tour. Naquela ocasião, ela se apresentou em São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza e Recife, deixando uma legião de fãs esperando pelo retorno.

Considerando o histórico da artista e o apelo que ainda mantém em território brasileiro, não seria surpreendente vê-la incluí-lo entre os “shows seletos” prometidos. Mas por ora, resta aos fãs acompanhar os próximos anúncios oficiais e torcer para que o Brasil esteja no roteiro.