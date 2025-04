Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça-feira (8/4)

VENCER O MEDO



Data estelar: Lua Vazia até 10h41 HBr, quando ingressa em Virgem.



Cuidado ao despertar hoje, porque a Lua Vazia não oferece suporte para a vigília, e se pudéssemos esticar o tempo na cama despreocupados não haveria problema algum, porém, é certo que todos temos compromissos que, no vazio da Lua sem aspectos objetivos, se convertem em ansiedade.



O medo é uma toxina que tentamos dominar, mas que continua ganhando de 7x1 de todos nós, porque o tentamos vencer individualmente, e a única maneira de vencer o medo é unindo forças, colaborando amorosamente entre nós para nos dar forças, as mesmas forças que como indivíduos sabemos que não temos, e essa certeza nos atormenta quando a Lua é Vazia.



O medo não se vence individualmente, o medo se vence através do respeito à interdependência com que tudo e todos funcionamos, porque o medo é o que resulta de ignorar essa realidade.



































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Sem grande esforço, as coisas parecem entrar no trilho desejado, mas ainda é preciso que sua alma preserve a atenção e o esclarecimento, porque deixar tudo acontecer por obra e graça da inércia só daria errado. Isso não.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

O que as pessoas decidem há de ser respeitado, porque mesmo que contrarie seus desejos e expectativas, nesta parte do caminho importa mais que a maioria das pessoas se entenda do que você tentar impor suas pretensões.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

O fator sorte é caprichoso, mas há de se contar com ele também, porque nesta parte do caminho tudo ficou tão complicado que seria impossível deter o domínio sobre todos os ingredientes e pessoas envolvidas.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Se tudo acontecesse por obra e magia do poder da mente, nenhum ser humano nasceria provido de corpo físico, porque não haveria necessidade desse. Enquanto houver corpo físico, a mente é apenas um ingrediente.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

As dificuldades podem até parecer impossíveis de superar, mas se você pensar bem, isto é, se não deixar que a ansiedade domine os pensamentos, perceberá que houve outros momentos assim, e foram superados.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Fazer concessões é difícil, mas mesmo que lhe desagradem, essas se tornaram imprescindíveis e, por isso, sua alma deveria aceitar essas condições e tocar a bola para frente, colhendo os benefícios decorrentes dessas.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

A mente nunca para de fazer conjecturas e se você não consegue conter essa dinâmica, saiba que, pelo menos, na hora em que começar a colocar tudo em prática, as coisas se mostrarão mais fáceis do que parecem.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Hoje em dia as pessoas se vendem muito bem, fazem promessas e anunciam o que virão a fazer, mas decepcionam na hora de ter de entregar os resultados. Leve isso em consideração, justo agora que você busca ajuda.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Importante você buscar proteção, sossego e conforto, porém, cuide para que sua busca não aconteça em detrimento das necessidades das pessoas que existem dentro do seu círculo de influência. Serenidade para todos.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

É bom fazer planos e os aprimorar o quanto possível, mas chega uma hora, que para você é agora, em que é necessário deixar de fazer planos e colocar tudo em prática. Só assim você saberá o tamanho da encrenca.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Para não ter de repetir as tarefas, é necessário você entregar qualidade e eficiência, senão, você vai ter de voltar a assumir as mesmas responsabilidades até a hora em que se envolva de coração no cumprimento dessas.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Ainda que o cenário do mundo não outorgue esperança de que haverá descanso e serenidade, mesmo assim você deve continuar em frente com suas pretensões, sem que isso signifique perder a alegria ou a leveza. Em frente.