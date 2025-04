Metallica: ‘Master Of Puppets’ alcança 1 bilhão de plays no Spotify - (crédito: TMJBrazil)

De acordo com o site Vinews do jornalista e pesquisador musical Marcelo de Assis, o clássico Master Of Puppets do Metallica acaba de alcançar 1 bilhão de streams no Spotify. Com isso, ela se torna a segunda faixa a atingir este marco, depois de Nothing Else Matters.

Master Of Puppets, lançada em 1986 no álbum homônimo do Metallica encontrou popularidade renovada em 2022, quando apareceu na quarta temporada da série Stranger Things da Netflix. O personagem Eddie Munson (representado por Joseph Quinn) canta a música na esperança de apresentar “o show mais metaleiro de todos os tempos” para derrotar um inimigo sobrenatural.

Com isso, Master Of Puppets alcançou o topo da Billboard 100, marcando a primeira música do Metallica a obter este resultado.

Master Of Puppets foi o primeiro disco do Metallica em uma grande gravadora, lançado logo após a banda assinar com a Elektra Records, selo da Warner Music Group. O álbum vendeu mais de 6 milhões de cópias nos EUA desde que foi lançado.

Além disso, este trabalho de estúdio foi o último a apresentar o saudoso baixista Cliff Burton, que morreu em 27 de setembro de 1986 quando o ônibus da turnê da banda se envolveu em um grave acidente na Suécia.