Detalhes sobre a turnê anunciada que Jennifer Lopez fará

A estrela internacional Jennifer Lopez surpreendeu os fãs ao anunciar seu retorno triunfal aos palcos com a inédita “Up All Night Tour”. Sem divulgar datas ou locais até o momento, a artista confirmou que a série de apresentações ocorrerá durante o verão do hemisfério norte, entre os meses de junho e setembro.

“Para todos os meus JLovers ao redor do mundo, vou fazer alguns shows especiais neste verão. Mal posso esperar para estar com vocês novamente. Já faz muito tempo. Vai ser um verão incrível!”, declarou a cantora e atriz, que está em alta também no cinema com seu novo trabalho musical, O Beijo da Mulher-Aranha, cotado para o Oscar.

O anúncio marca o primeiro grande movimento de JLo nos palcos desde 2019, quando realizou a bem-sucedida “It’s My Party Tour”, que passou por quatro continentes. Em 2024, ela chegou a planejar a turnê “This Is Me… Live”, mas acabou cancelando os 30 shows programados. À época, Lopez explicou que optou por se afastar para priorizar sua vida pessoal, após o término do casamento com o ator Ben Affleck. “Preciso de tempo com meus filhos, minha família e meus amigos mais próximos”, justificou.

A expectativa dos fãs agora gira em torno da divulgação das datas oficiais e, principalmente, da possibilidade de inclusão de países da América Latina na rota. Até o momento, não há confirmação sobre uma eventual passagem da turnê pelo Brasil. Vale lembrar que a única vez que Jennifer Lopez se apresentou em solo brasileiro foi em 2012, durante a “Dance Again World Tour”, com shows memoráveis em São Paulo, Rio de Janeiro, Recife e Fortaleza.