O suposto término de Britney Spears e Paul Soliz

Britney Spears, de 43 anos, colocou um ponto final no relacionamento com Paul Soliz — pela segunda vez. De acordo com informações divulgadas pelo portal TMZ nesta terça-feira (8), a cantora e o ex-funcionário doméstico encerraram o romance há algumas semanas, pouco antes do Valentine’s Day, o Dia dos Namorados nos Estados Unidos.

A relação entre os dois já havia sofrido uma ruptura anterior em julho de 2024, mas eles decidiram dar uma nova chance ao amor no início deste ano, em fevereiro. Entretanto, fontes próximas ao ex-casal indicam que a separação mais recente parece definitiva.

Conforme relatos, Paul já teria retirado todos os seus pertences da residência da artista em Los Angeles, sinalizando o fim da convivência. O relacionamento entre Britney e Soliz começou em 2023, quando ele passou a prestar serviços de limpeza e manutenção na casa da estrela do pop.

Durante o período em que estiveram juntos, o namoro foi marcado por altos e baixos, incluindo um incidente polêmico no luxuoso hotel Chateau Marmont, em maio de 2024. Na ocasião, uma discussão no quarto acabou escalando para um confronto físico, deixando Britney com um ferimento no tornozelo.

Britney Spears: Millie Bobby Brown quer interpretar cantora em cinebiografia

Millie Bobby Brown, famosa por seu papel como Eleven em Stranger Things, está determinada a conquistar um novo desafio em sua carreira: interpretar Britney Spears em sua futura cinebiografia.

A atriz de 21 anos adotou recentemente um visual loiro e posou para fotos inspiradas nos anos 2000, época de auge da cantora pop. A mudança não passou despercebida e levantou especulações sobre sua intenção de entrar na disputa pelo papel.

Não é a primeira vez que Millie expressa sua vontade de interpretar Britney Spears. Em entrevistas anteriores, a atriz já mencionou sua admiração pela artista e como se sente conectada à sua história. Em conversa recente com o Entertainment Tonight, ela reafirmou esse desejo:

“Nada me deixaria mais feliz do que poder interpretar uma pessoa tão icônica e bonita.”

Apesar da empolgação, a atriz também reconhece que a escolha do elenco ainda não começou e que, até o momento, não há negociações concretas sobre sua participação no filme. “Eu deixo nas mãos dos deuses”, disse Millie, indicando que seu interesse ainda é apenas uma aspiração.

A cinebiografia de Britney Spears, baseada no livro de memórias A Mulher Em Mim, tem atraído a atenção de várias atrizes de Hollywood. Além de Millie Bobby Brown, nomes como Emma Roberts e Blake Lively já manifestaram interesse no projeto. Sydney Sweeney e Addison Rae também são frequentemente mencionadas como possíveis candidatas para viver a cantora.

Porém, segundo fontes da produção, o filme ainda está em fase inicial de desenvolvimento, e a escolha do elenco não é uma prioridade neste momento. O diretor Jon M. Chu, responsável pelo sucesso de Wicked, será o encarregado de comandar o longa.