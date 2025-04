O desabafo de Mark Hoppus do Blink-182 sobre saúde mental

Mark Hoppus, baixista e vocalista do Blink-182, abriu o coração de forma comovente sobre as batalhas que enfrentou com sua saúde mental após a primeira separação da banda em 2005. Em seu recém-lançado livro de memórias, Fahrenheit-182, o músico compartilha momentos extremamente delicados de sua vida, incluindo pensamentos suicidas e uma profunda crise de identidade que se seguiu à saída de Tom DeLonge do grupo.

“Quando o Blink acabou, parecia que tudo o que eu era havia desaparecido junto”, desabafa Hoppus em um trecho divulgado pela revista People. “Eu me sentia completamente perdido. Ouvir nossas músicas em locais públicos me fazia querer sair correndo.”

Em um dos trechos mais intensos do livro, o artista revela que chegou a encontrar uma espécie de alívio na ideia do suicídio. “Comecei a pensar que, se as coisas piorassem demais, essa seria uma saída”, escreve. A virada veio quando decidiu buscar ajuda profissional: “Procurei um psiquiatra, comecei a tomar medicação e isso me deu espaço para respirar. Foi quando consegui me dizer: ‘Você está se enganando, Mark. Chega.’”

Apesar das idas e vindas do grupo – incluindo a saída definitiva de DeLonge em 2015 e o retorno triunfante em 2023 com o álbum One More Time… – Hoppus mostra que sua trajetória pessoal também foi marcada por altos e baixos.

O que Mark Hoppus, do Blink-182, irá contar em biografia

Mark Hoppus, baixista e vocalista do Blink-182, anunciou o lançamento de sua autobiografia intitulada Fahrenheit 182, marcada para o dia 08 de abril de 2025. O livro promete revelar detalhes profundos da vida do músico, abordando desde sua juventude marcada pelo punk rock, skates e a influência da MTV, até a formação da banda que se tornou uma das mais icônicas de sua geração.

A sinopse do livro destaca uma narrativa rica sobre a adolescência de Hoppus nos anos 1980 e a ascensão meteórica do Blink-182, mas também explora suas batalhas pessoais. Entre os temas mais impactantes, o músico aborda sua luta contra a ansiedade e o diagnóstico de linfoma difuso de grandes células B, revelado em julho de 2021.

Hoppus compartilha como o tratamento de quimioterapia afetou sua carreira, incluindo os desafios que enfrentou para voltar a cantar após o processo. “Eu tive que trabalhar com um treinador vocal e reconstruir minha garganta. A quimioterapia destruiu minhas cordas vocais”, relembrou o músico em uma entrevista anterior à Apple Music.

O livro, co-escrito pelo jornalista Dan Ozzi e publicado pela Harper Collins, promete ser uma leitura essencial para os fãs do Blink-182 e para qualquer pessoa interessada em histórias de superação e resiliência.