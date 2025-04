Por que Ed Sheeran nunca se apresentará no Super Bowl?

Enquanto muitos artistas sonham com o palco do Super Bowl como ápice de suas carreiras, Ed Sheeran segue na contramão dessa lógica. Em entrevista recente ao podcast Call Her Daddy, o cantor britânico revelou que não apenas já foi sondado para participar do evento, como recusou a oportunidade — e explicou com franqueza por que jamais aceitaria o convite.

Segundo o artista, houve sim uma conversa há cerca de dez anos sobre sua participação no evento, mas em um formato de colaboração, ao lado de outro artista. Ainda assim, ele afirma com segurança que subir ao palco do intervalo do Super Bowl, sozinho, não faz parte de seus planos — nem de seus sonhos.

“Houve uma negociação há tipo dez anos, para que eu subisse no palco com outro artista, e eu acho que essa seria a única maneira que eu faria isso”, disse Sheeran.

“Eu não acho que artistas ingleses… alguns têm o toque especial… Mas, para mim, subir lá e dizer ‘aqui está The A Team’, ‘aqui está Perfect’… ninguém quer ver isso. Não me vejo fazendo isso.”

A justificativa do cantor está diretamente ligada à natureza do evento. O show do intervalo do Super Bowl é marcado por grandes produções visuais, coreografias impactantes e um ritmo frenético — exatamente o oposto do estilo de Sheeran, que se consagrou mundialmente por sua simplicidade no palco e pela conexão íntima com o público. Para ele, esse tipo de espetáculo não se alinha à sua proposta artística, mais centrada em voz, violão e letras emotivas.

Super Bowl não combina com Ed Sheeran

Embora o evento seja majoritariamente voltado para o público americano, o histórico de apresentações conta com nomes internacionais de peso, como U2, Paul McCartney, Coldplay e Shakira — o que prova que a nacionalidade não é um impedimento. Ainda assim, Ed Sheeran prefere se manter fiel ao seu estilo, mesmo diante da maior audiência da televisão nos Estados Unidos.

Além das revelações sobre o Super Bowl, o cantor também está movimentando os bastidores da indústria com sua nova fase criativa. Em recente participação no The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, Sheeran confirmou que está iniciando um novo ciclo de álbuns com base em botões de tocadores de música: Play, Pause, Fast Forward, Rewind e Stop. Essa nova etapa sucede a famosa série dos símbolos matemáticos (+, x, ÷, –, =), que marcou a primeira década de sua carreira.

Inspirado pelo cineasta Quentin Tarantino — que declarou querer fazer apenas dez filmes —, Sheeran afirma que também estabeleceu esse limite pessoal para sua discografia principal, intercalando com projetos paralelos como No. 6 Collaborations Project (2019) e Autumn Variations (2023).

Com lançamentos previstos a cada duas ou três semanas, Ed Sheeran continua desafiando convenções do mercado e mostrando que, para ele, sucesso é ser fiel à própria essência — mesmo que isso signifique dizer “não” ao maior palco da televisão americana.