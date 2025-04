Stray Kids entra para a história e supera BTS

O K-Pop segue sua trajetória ascendente no Brasil, e agora tem um novo capítulo histórico.

No último final de semana, o grupo sul-coreano Stray Kids reuniu nada menos que 130 mil pessoas em dois shows esgotados no estádio MorumBIS, em São Paulo, como parte da sua turnê mundial “Dominate World Tour”.

Cada noite, sábado e domingo, contou com um público de 65 mil fãs, um feito inédito para o gênero no país.

Com isso, os integrantes do Stray Kids ultrapassaram o recorde que até então pertencia ao BTS, grupo considerado o maior nome do K-Pop globalmente.

Em 2019, o BTS havia levado cerca de 42 mil pessoas por noite ao Allianz Parque, também na capital paulista, somando um total de 84,7 mil ingressos vendidos nos dois dias — número agora superado de forma expressiva pelos 130 mil ingressos comercializados pelo Stray Kids, conforme dados da Billboard Boxscore.

O feito é simbólico em muitos sentidos. O Stray Kids, formado em 2017, cresceu rapidamente e ganhou fôlego extra durante o hiato temporário do BTS, cujos integrantes iniciaram carreiras solo e se prepararam para o serviço militar obrigatório a partir de 2022.

A ausência do septeto no circuito mundial abriu espaço para que outros grupos ocupassem o centro do palco — e o Stray Kids não só ocupou, como ampliou esse espaço.

Stray Kids assume protagonismo em meio ao hiato do BTS

A passagem pelo Brasil não se restringiu apenas à capital paulista. O grupo também se apresentou no Estádio Nilton Santos (Engenhão), no Rio de Janeiro, causando alvoroço entre os fãs e até mesmo impactos no trânsito da cidade. Além dos shows, os artistas aproveitaram a vinda ao país para interações especiais com o público, incluindo referências à cultura local — como quando arriscaram cantar Michel Teló, para delírio dos fãs brasileiros.

Com uma discografia consistente que inclui três álbuns em coreano, dois em japonês e 14 EPs, o Stray Kids consolidou sua posição entre os principais nomes da música global. Nos últimos três anos (2022, 2023 e 2024), o grupo figurou com destaque nos rankings de vendas nos Estados Unidos, e já acumula mais de 31 milhões de unidades equivalentes de álbuns, número que combina vendas físicas, downloads e reproduções em streaming.

Entre seus principais sucessos estão faixas como “Lalalala”, “Chk Chk Boom”, “Maniac”, “Case 143” e “S-Class”, músicas que dominaram as plataformas digitais e embalaram os milhares de fãs presentes nos shows em solo brasileiro.

O sucesso estrondoso da “Dominate World Tour” no Brasil não apenas reforça a popularidade crescente do Stray Kids, como também sinaliza uma nova fase do K-Pop no país — com palcos maiores, públicos mais diversos e um espaço cada vez mais consolidado na cultura pop local. O BTS pode estar prestes a voltar, mas o Stray Kids já deixou sua marca.