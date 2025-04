Rihanna e os rumores de uma nova gravidez

A presença de Rihanna nos holofotes dificilmente passa despercebida, e suas escolhas — seja no mundo da moda ou na vida pessoal — estão sempre entre os assuntos mais comentados. Nos últimos dias, a artista voltou a ser destaque na imprensa internacional por conta de especulações em torno de uma possível terceira gravidez.

Mãe de RZA Athelston e Riot Rose, frutos de seu relacionamento com o rapper A$AP Rocky, Rihanna ainda não confirmou nada oficialmente, mas os sinais captados por fãs e jornalistas sugerem que um novo bebê pode estar a caminho.

O que reacendeu os boatos foi uma série de aparições públicas em que a cantora optou por looks mais largos, volumosos e que disfarçam completamente sua silhueta.

Para quem acompanha Rihanna há tempos, o contraste é evidente: a empresária da Fenty Beauty é reconhecida mundialmente por seu estilo ousado e sensual, frequentemente exibindo peças que valorizam seu corpo com confiança. A troca por visuais mais discretos e folgados não passou batida.

O tabloide britânico Daily Mail destacou que Rihanna foi vista no último domingo vestindo um agasalho cinza largo ao visitar um supermercado em Los Angeles — roupa considerada “suspeita” por quem busca pistas sobre uma possível gestação.

Já em Paris, durante o lançamento da Fenty Beauty Avenue na loja Sephora da Champs-Élysées, o vestido dourado sem alças escolhido pela cantora também gerou burburinho. O modelo possuía uma estrutura incomum na região abdominal, o que levou fãs e veículos a levantarem novamente a hipótese de gravidez.

Rihanna está no centro de rumores sobre nova gravidez

E os indícios não param por aí. Há alguns meses, em fevereiro, uma declaração curiosa veio à tona e só reforça os boatos atuais. O advogado Joe Tacopina, que atuou na defesa de A$AP Rocky em um processo judicial, revelou em entrevista que o casal já teria até mesmo escolhido o nome do próximo bebê.

“Rihanna e Rocky me falaram no tribunal ontem. Eles me agarraram e disseram: ‘ouça, nosso próximo bebê se chamará A$AP Joe’”, afirmou Tacopina em entrevista ao site Extra.

O comentário, embora tenha tom descontraído, foi interpretado por muitos fãs como mais uma pista de que o casal já planeja — ou até iniciou — a jornada para ampliar a família. Rihanna nunca escondeu o desejo de ter mais filhos e, inclusive, há quem acredite que agora ela esteja focada em realizar o sonho de ter uma menina, após dar à luz dois meninos.

É claro que, como de costume, Rihanna segue sem se pronunciar oficialmente sobre os rumores. E, enquanto isso, o mundo acompanha atentamente cada passo, clique e look da artista que, mesmo longe dos palcos, segue ditando tendências — e manchetes.

Seja por meio de sua influência na moda, na música ou em sua vida pessoal, Rihanna permanece como um dos grandes nomes da cultura pop global. E, se a suspeita da gravidez for mesmo confirmada, já se pode esperar: o anúncio será tão marcante quanto ela mesma.