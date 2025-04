Iza e Padre Marcelo Rossi regravaram “You Raise Me Up”

A união de duas vozes tão distintas quanto emblemáticas rendeu um dos lançamentos mais comentados do mês: Iza e Padre Marcelo Rossi uniram forças para gravar uma nova versão de “You Raise Me Up”.

A canção, conhecida por sua carga emocional e por ser frequentemente associada a mensagens de fé, superação e esperança, será o carro-chefe da segunda fase do projeto “Amorização”, liderado pelo padre.

A escolha da música não foi por acaso. “Essa música mexe muito comigo, porque todos sabem do dia 14 de julho de 2019, daquele cair e do meu levantar. E a canção diz ‘tu me levantas’. Espero que, através dessa música, Deus possa levantar muitas pessoas que estão na angústia, na ansiedade, no medo, e que possam superar tudo isso pelo poder da fé”, declarou Padre Marcelo, referindo-se ao episódio em que caiu durante uma celebração, episódio amplamente noticiado à época.

A cantora Iza, por sua vez, traz à releitura sua força vocal e sensibilidade artística, oferecendo um contraponto contemporâneo à interpretação do padre. A escolha de “You Raise Me Up” não só dá um novo fôlego à música como também conecta gerações distintas por meio de uma mensagem universal.

A canção, originalmente composta por Rolf Løvland e Brendan Graham, já ultrapassou a marca de 100 regravações ao redor do mundo. Popularizada nas vozes de Josh Groban e do grupo Celtic Woman, “You Raise Me Up” virou um verdadeiro hino de motivação, muito presente em cerimônias religiosas, eventos inspiracionais e homenagens.

Iza e Padre Marcelo Rossi: Reacende debate sobre sua conturbada história judicial

No entanto, nem tudo são flores na trajetória da música. A obra esteve no centro de uma disputa judicial complexa envolvendo acusações de plágio. Em 2018, o compositor islandês Jóhann Helgason acusou os autores de “You Raise Me Up” de terem copiado sua canção “Söknuður”, de 1977, interpretada por Vilhjálmur Vilhjálmsson. A Sociedade de Direitos Autorais da Islândia chegou a apontar 97% de semelhança entre as duas melodias, destacando que apenas duas notas as diferenciavam de forma significativa.

A história ganhou mais contornos dramáticos quando foi revelado que o próprio Josh Groban, ao ouvir “Söknuður” em 2007, teria ficado surpreso com a semelhança. Posteriormente, o cantor Edgar Smári chegou a interpretar a música islandesa em inglês para evidenciar ainda mais os pontos comuns.

Apesar das controvérsias, a justiça norte-americana acabou decidindo a favor de Løvland e Graham. Em 2020, um tribunal da Califórnia entendeu que, embora houvesse semelhanças, essas coincidências não eram suficientes para configurar plágio.

O parecer considerou ainda que partes da melodia remetem a músicas de domínio público, como “Londonderry Air” — melodia tradicional irlandesa também usada em “Danny Boy” — e “When a Child Is Born”, de Johnny Mathis, esta última anterior à composição islandesa.

Com a disputa encerrada, “You Raise Me Up” continua a sua jornada como uma das músicas mais reinterpretadas da história moderna — agora com uma versão brasileira carregada de fé e emoção. A parceria entre Iza e Padre Marcelo Rossi promete alcançar públicos diversos e reafirmar o poder que a música tem de confortar, inspirar e unir.