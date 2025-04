Saiba o que Lisa falou sobre experiência na série ‘White Lotus’

LISA, integrante do BLACKPINK, emocionou seus fãs ao compartilhar um relato sincero sobre sua experiência em “The White Lotus”. A artista sul-coreana encerrou sua participação na terceira temporada da premiada série da Max com uma publicação nas redes sociais nesta terça-feira (8), refletindo sobre seu primeiro trabalho como atriz. “Que jornada”, escreveu ela, ao lado de registros feitos nos bastidores da produção, gravada na Tailândia, seu país natal.

Em seu depoimento, LISA agradeceu ao criador da série, Mike White, pela oportunidade. “Obrigada por confiar em mim para dar vida à Mook. Foi um privilégio interpretar essa personagem”, declarou, destacando o orgulho de poder representar sua cultura e apresentar ao mundo as belezas da Tailândia. A artista dividiu a cena com Tayme Thapthimthong, que interpretou Gaitok, um personagem que vive um romance com Mook ao longo da trama.

“Foi uma honra começar minha jornada como atriz ao lado de um elenco e equipe tão talentosos. Aprendi muito com cada momento no set”, acrescentou a estrela do K-pop. “Mook me ensinou mais sobre mim mesma, sobre minhas forças e vulnerabilidades. Agora que a série chegou ao fim, minhas noites de domingo vão parecer mais vazias, mas estou com o coração cheio.”

O desabafo de Lisa sobre a situação com um stalker

A cantora Lisa, integrante do BLACKPINK, revelou recentemente um episódio desconfortável envolvendo um fã que ultrapassou os limites da privacidade. Durante sua participação no talk show de rádio tailandês Woody FM, a artista relembrou um momento angustiante que vivenciou no último ano.

“Nunca falei sobre isso antes”, disse Lisa. “Sempre ouvi relatos de outros ídolos, principalmente homens, sobre esse tipo de situação. Mas, no ano passado, aconteceu comigo pela primeira vez.”

A artista contou que, ao desembarcar na Coreia do Sul, notou fãs esperando no aeroporto, algo comum e esperado. No entanto, o incômodo surgiu ao chegar em casa e perceber que um deles estava a sua espera. “Eu disse àquela pessoa que não me sentia confortável com isso. Se quiser me ver, podemos nos encontrar em um local público. Mas aparecer na minha casa não é algo que me deixa bem”, desabafou Lisa.

Felizmente, a cantora assegurou que a situação não se agravou e que, atualmente, está segura.