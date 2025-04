A resposta inusitada de Ed Sheeran após ter sido criticado

Um dos nomes mais populares do TikTok, o perfil The Swiftologist voltou a causar polêmica nas redes sociais — desta vez, mirando suas críticas em ninguém menos que Ed Sheeran. Segundo o criador de conteúdo, conhecido por suas análises afiadas do universo pop, o novo lançamento do cantor britânico soa como uma repetição desgastada de trabalhos anteriores, como o megahit “Shape of You”.

“Todas as músicas parecem iguais. Não há qualquer sinal de evolução desde 2016. Eu devo estar ficando maluco. Nunca vou recuperar esses dois minutos da minha vida”, disparou o tiktoker, fazendo referência ao tempo que gastou ouvindo o recém-lançado single “Azizam”, divulgado por Sheeran no último dia 4 de abril.

A resposta do artista foi curta, mas carregada de ironia. Em meio à onda de comentários nas redes sociais, Ed preferiu não se aprofundar na polêmica e resumiu sua reação com um simples “LOL” — gíria em inglês para “Laughing Out Loud”, algo como “rindo alto”, em tradução livre.

Acostumado a ter sua arte sob o escrutínio público desde muito jovem, Sheeran não é exatamente novato em lidar com críticas. Natural de Halifax, no Reino Unido, ele começou sua trajetória musical tocando nas ruas e alcançou projeção mundial com o álbum de estreia “+ (Plus)”, lançado em 2011. De lá para cá, emplacou hits como “Thinking Out Loud”, “Perfect” e o próprio “Shape of You”, que lhe rendeu um Grammy.

Mesmo com parcerias de peso — como com Beyoncé e Taylor Swift — e apresentações memoráveis, como a passagem pelo Rock in Rio em 2024, nem todo o sucesso garante imunidade a julgamentos severos. A crítica recente reacende o debate sobre a originalidade e reinvenção na carreira de artistas com trajetória consolidada.

Se por um lado há quem defenda o estilo inconfundível de Sheeran, por outro, vozes como a de The Swiftologist levantam a questão: até que ponto a repetição pode ser confundida com assinatura artística? E a resposta do cantor, bem-humorada ou indiferente, parece indicar que ele não está muito preocupado com isso — pelo menos por agora.

Por que Ed Sheeran nunca se apresentará no Super Bowl?

Enquanto muitos artistas sonham com o palco do Super Bowl como ápice de suas carreiras, Ed Sheeran segue na contramão dessa lógica. Em entrevista recente ao podcast Call Her Daddy, o cantor britânico revelou que não apenas já foi sondado para participar do evento, como recusou a oportunidade — e explicou com franqueza por que jamais aceitaria o convite.

Segundo o artista, houve sim uma conversa há cerca de dez anos sobre sua participação no evento, mas em um formato de colaboração, ao lado de outro artista. Ainda assim, ele afirma com segurança que subir ao palco do intervalo do Super Bowl, sozinho, não faz parte de seus planos — nem de seus sonhos.

“Houve uma negociação há tipo dez anos, para que eu subisse no palco com outro artista, e eu acho que essa seria a única maneira que eu faria isso”, disse Sheeran.

“Eu não acho que artistas ingleses… alguns têm o toque especial… Mas, para mim, subir lá e dizer ‘aqui está The A Team’, ‘aqui está Perfect’… ninguém quer ver isso. Não me vejo fazendo isso.”

A justificativa do cantor está diretamente ligada à natureza do evento. O show do intervalo do Super Bowl é marcado por grandes produções visuais, coreografias impactantes e um ritmo frenético — exatamente o oposto do estilo de Sheeran, que se consagrou mundialmente por sua simplicidade no palco e pela conexão íntima com o público. Para ele, esse tipo de espetáculo não se alinha à sua proposta artística, mais centrada em voz, violão e letras emotivas.