Como Emily Armstrong (Linkin Park) se tornou cantora

A entrada de Emily Armstrong no Linkin Park, em setembro de 2024, marcou uma nova fase para a lendária banda. Conhecida anteriormente como vocalista do Dead Sara, a artista se juntou ao grupo liderado por Mike Shinoda e participou ativamente da criação do álbum From Zero, lançado no mesmo ano. Apesar da recepção positiva, Armstrong revelou em uma recente entrevista à rádio Q101 que sua trajetória como cantora não foi exatamente planejada.

Segundo a vocalista, ela não pretendia estar à frente dos vocais, mas se viu praticamente “empurrada” para esse papel. O motivo? O desejo de garantir que suas composições fossem interpretadas da forma como ela as idealizou. “Fiquei incomodada com a constante troca de vocalistas. Não percebi de imediato, mas eu queria que as músicas soassem de um jeito específico. Só entendi isso quando estávamos prestes a fazer uma turnê pela Califórnia e a pessoa que cantaria não pôde participar. Então, pensei: ‘Acho que eu mesma vou fazer isso’”, contou.

Mesmo sem se considerar a intérprete mais técnica, Armstrong afirmou que sua conexão com as letras e melodias era o que a motivava. Ao assumir os vocais, percebeu que ninguém conseguia traduzir suas ideias musicais com a mesma fidelidade que ela imaginava. “Eu sabia exatamente como aquilo deveria soar na minha cabeça, e com o tempo percebi que ninguém mais conseguiria entregar isso”, disse.

Curiosamente, apesar do destaque como vocalista, Emily revelou nutrir um sonho pouco comum para quem ocupa esse posto: participar de uma banda onde não precise cantar. “Sempre tive esse desejo. Compor, tocar, ver tudo ganhar vida já me traz enorme satisfação. Mas fazer parte de um grupo com outro vocalista é algo que ainda quero viver”, revelou a também guitarrista.

Linkin Park no Brasil: datas e mudanças

Os fãs brasileiros já têm motivos para comemorar. A banda anunciou oficialmente as datas de sua nova turnê no país. O Linkin Park se apresenta em Curitiba (Estádio Couto Pereira, 5 de novembro), São Paulo (Estádio MorumBIS, 8 de novembro) e Brasília (Arena BRB Mané Garrincha, 11 de novembro). Inicialmente, o grupo havia sinalizado apresentações também no Rio de Janeiro e em Porto Alegre, mas essas cidades foram retiradas da agenda em favor da capital paranaense.

Com a nova formação e o lançamento de From Zero, a banda promete entregar uma série de shows marcantes, celebrando uma nova era na história do Linkin Park e consolidando a presença de Emily Armstrong como uma força criativa e autêntica no cenário do rock atual.