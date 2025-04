Lady Gaga no Rio: R$ 500 milhões na economia da cidade

Faltando menos de um mês para o aguardado show de Lady Gaga em Copacabana, marcado para o dia 3 de maio, os efeitos do evento já são sentidos para além do universo da música.

A apresentação gratuita na icônica praia do Rio de Janeiro, parte do lançamento da plataforma cultural “Todo Mundo No Rio”, não será apenas um marco na carreira da cantora — será também um divisor de águas para o turismo e a economia carioca.

Segundo estimativas divulgadas pelo Visit Rio, canal oficial de promoção turística da cidade, o megashow tem potencial para movimentar mais de R$ 500 milhões na economia local.

Trata-se de um número expressivo, impulsionado por uma combinação poderosa: um evento de alcance internacional, em um dos cartões-postais mais famosos do planeta, promovido em plena alta temporada turística no Brasil.

A Prefeitura do Rio está investindo R$ 15 milhões na realização do espetáculo. Apesar do valor elevado, o retorno projetado justifica o aporte com folga: somente em arrecadação de impostos, a cidade espera um incremento de R$ 24 milhões.

O evento conta ainda com o apoio de seis marcas parceiras e um patrocinador master, fortalecendo sua estrutura e ampliando sua visibilidade nacional e internacional.

O impacto se estende por diversos setores da cidade. A rede hoteleira, por exemplo, já projeta uma ocupação de 90% durante o período do evento. A rodoviária do Rio deve receber aproximadamente 200 mil passageiros no feriadão, enquanto uma das principais companhias aéreas do país anunciou 482 voos com origem ou destino à cidade apenas nesse intervalo.

No setor gastronômico, a expectativa é de crescimento de 15% no faturamento dos bares e restaurantes. Esse número reflete não só o volume de turistas, mas também o tempo de permanência dos visitantes, que tendem a aproveitar o feriado prolongado para explorar a cidade.

Lady Gaga: Palco monumental e estrutura digna de um marco cultural

A produção do evento também impressiona. O palco, com 1.260 metros quadrados e 2,20 metros de altura, começou a ser montado com 26 dias de antecedência e contará com um painel de LED de última geração. Para garantir visibilidade ao público previsto — estimado em 1 milhão de pessoas —, 10 telões serão distribuídos ao longo da orla de Copacabana, permitindo que até os espectadores mais distantes acompanhem cada detalhe da performance.

Duas produtoras se uniram para realizar o evento, enquanto três empresas assumem a responsabilidade pela transmissão ao vivo para a televisão e plataformas de streaming. A expectativa é de audiência global, consolidando o Rio de Janeiro mais uma vez como epicentro cultural e turístico de relevância internacional.

Mais do que um show, a passagem de Lady Gaga por Copacabana será uma celebração coletiva de arte, diversidade, turismo e recuperação econômica. Um momento histórico que transforma cultura em potência econômica — e que promete entrar para os anais da cidade maravilhosa.