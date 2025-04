A forte acusação que quase acabou com a carreira de Lizzo

Em uma rara e profunda entrevista no podcast On Purpose With Jay Shetty, Lizzo abriu o coração sobre um dos momentos mais delicados de sua carreira: as acusações de assédio e abuso feitas por ex-integrantes de sua equipe de dança. Durante o bate-papo, a artista não apenas voltou a negar veementemente as alegações, como também compartilhou o impacto devastador que o episódio teve em sua vida pessoal e profissional.

“Foi algo que me destruiu”, confessou Lizzo, ao relembrar o turbilhão de críticas e julgamentos que enfrentou publicamente. Segundo ela, o mais doloroso foi perceber como sua imagem pública passou a ser moldada por narrativas que, em suas palavras, não condiziam com a realidade. “Quando alguém conta uma história sobre você que não é verdadeira e o mundo acredita, é como se você perdesse o controle sobre quem é. A fama transforma tudo em ficção, e você se torna um personagem que não te representa mais.”

Em um relato sincero, a cantora refletiu sobre a desconexão entre a figura pública e sua essência: “Quem é Lizzo para o mundo não é exatamente quem eu sou. E isso, por si só, é algo muito solitário. A única forma que encontrei de lidar com isso é sendo fiel a mim mesma, todos os dias. Continuar sendo quem sou é a única maneira de as pessoas me enxergarem de verdade.”

Além das reflexões sobre a fama e o episódio de crise, Lizzo revelou que, após tudo o que viveu, passou a ter mais cautela com quem permite se aproximar: “Não posso mais deixar qualquer pessoa entrar na minha vida e escrever uma narrativa que me transforme em vilã. Isso acabou.”

Ano sabático e silêncio estratégico

Outro ponto marcante da conversa com Jay Shetty foi a revelação de que Lizzo decidiu se afastar do cenário público por um ano — decisão que só veio a público quando o período já estava em curso. “Quando anunciei o ano sabático, já estava na metade dele. As pessoas acharam que eu ia começar a pausa naquele momento, mas na verdade eu já estava vivendo esse tempo de reclusão.”

A artista também comentou sobre como esse tempo afastada do centro dos holofotes a fez repensar sua relação com a exposição: “Nos últimos tempos, tenho preferido guardar minhas palavras. Senti que falei demais, e isso pode te colocar em situações desnecessárias. Às vezes, o silêncio é a melhor escolha, principalmente quando o que você diz pode ser mal interpretado.”