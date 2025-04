Festival Cerratense celebra arte e cultura em Planaltina

O Festival Integrado de Artes e Cultura Cerratense Contemporânea — Festival Cerratense está de volta para a terceira edição, prometendo um mês inteiro de imersão na rica cultura de Planaltina. O projeto, que tem como foco as artes visuais, ocorre até , em diversos locais da cidade, oferecendo uma programação diversificada e gratuita para todos os públicos.

Para começar, nesta semana, o evento á apresentações musicais, concurso de fotografia, exposição de artes, feira de artesanato e cultura e muito mais. Os encontros acontecem na praça São Sebastião, um dos principais pontos de Planaltina, ocupando a Igrejinha São Sebastião e o Pé Vermelho — Espaço Contemporâneo. Entre as atrações musicais que se apresentam neste e 12 e 13/4), estão os artistas Filipe Costa, Anna Moura, Flor Furacão, Marrul, Faby, a dupla Tiago e Juliano e os DJs New Nay, DJ Maoli e DJ Ana Ximenes.

A abertura ocorreu na -feira (10/4), com premiação do concurso de fotografia, no qual artistas e fotógrafos tiveram a oportunidade de mostrar talento e concorrer a prêmios. Os participantes foram selecionados através de uma inscrição que ocorreu de a ço, com o resultado divulgado no último dia 21. O primeiro lugar recebeu prêmio no valor de R$ 2.500. Além disso, houve exposição de artes visuais e uma homenagem especial a duas grandes personalidades do DF: Tia Neiva Zelaya, fundadora do Vale do Amanhecer e primeira mulher caminhoneira no Brasil, e Túllio Guimarães, ator, dramaturgo e professor que faleceu recentemente.

A festa conta com feira de artesanato e culinária típica, com o objetivo de fortalecer os artesãos locais e oferecer ao público a oportunidade de conhecer e adquirir produtos da região de Planaltina. O Festival Cerratense é uma iniciativa de artistas e produtores de Planaltina, produzido pelo Instituto Cerratense e o Coletivo Nativo, em parceria com o Pé-Vermelho e o Instituto Casa da Vila. O projeto conta com o fomento da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa. A ideia ainda busca impulsionar a carreira de artistas visuais, oferecendo bolsas de incentivo para o desenvolvimento de trabalhos.

Serviço

Shows: 12 e - e

Horário: às 19h

Local: Pé Vermelho - Espaço Contemporâneo e Praça São Sebastião, em Planaltina/DF

Atrações musicais: Filipe Costa, Anna Moura, Flor Furacão, Marrul, Faby, a dupla Tiago e Juliano e os DJs New Nay, DJ Maoli e DJ Ana Ximenes.

Entrada: Gratuita

Redes sociais: @festivalcerratense