Por que Madonna e Elton John eram brigados

O universo da música pop viveu um momento histórico de reconciliação. Dois de seus maiores nomes, Madonna e Elton John, deixaram para trás mais de vinte anos de desavenças. A reaproximação aconteceu de forma inesperada, nos bastidores do tradicional programa “Saturday Night Live”, onde Elton se apresentou.

A iniciativa partiu de Madonna, que surpreendeu ao comparecer ao estúdio onde o programa seria gravado. A cantora, de 66 anos, decidiu fazer o que chamou de “confronto pacífico” com o artista britânico após sua performance. O reencontro, no entanto, foi marcado por emoção e perdão.

“Quando entrei no camarim, a primeira coisa que ele me disse foi: ‘perdoe-me’. Naquele instante, tudo se dissolveu”, revelou Madonna em uma publicação nas redes sociais. “Em poucos minutos, estávamos nos abraçando. Ele me contou que havia escrito uma música para mim. Foi como um ciclo se encerrando.”

Rivalidade marcada por críticas públicas

A tensão entre os dois teve início em 2004, quando Elton John criticou duramente Madonna ao acusá-la de dublar durante seus shows. Ele reafirmou essas críticas diversas vezes nos anos seguintes. Em 2012, a rivalidade ganhou novo capítulo quando ambos disputaram o Globo de Ouro de melhor canção original. Apesar da descrença pública de Elton sobre as chances de Madonna, foi ela quem levou o troféu.

Emoção e reconhecimento mútuo

O reencontro tocou profundamente ambos os artistas. Madonna compartilhou lembranças emocionadas de sua adolescência, quando assistiu a um show de Elton em Detroit. “Foi uma noite que mudou o rumo da minha vida. Me senti compreendida ao vê-lo no palco. Ser diferente passou a não ser um problema.”

Ela também confessou a dor que sentia por anos de críticas públicas vindas de alguém que sempre admirou: “Doía saber que alguém que eu reverenciava tanto expressava publicamente sua antipatia por mim.”

Em resposta, Elton John também usou as redes sociais para comentar o momento de reconciliação. “Obrigado por vir. E obrigado por me perdoar — e por perdoar minha língua afiada. Não me orgulho do que disse”, escreveu. Ele ainda destacou o papel revolucionário de Madonna na cultura pop e sua luta precoce contra o estigma da Aids: “Você abriu caminho para muitas mulheres artistas serem quem são. E foi uma das primeiras vozes a se levantar pelos que sofriam com a epidemia nos anos 1980.”

Uma nova fase

O reencontro não só colocou fim a uma antiga rivalidade, como também selou um novo capítulo de admiração e respeito entre dois dos maiores nomes da música mundial. Agora, fãs de ambos os lados celebram não só o talento dos ídolos, mas também a maturidade de saber recomeçar.