Bangers Open Air: Fernando Quesada e Arthur Fitzgibbon conversam no podcast do festival

No sétimo episódio do podcast oficial do Bangers Open Air, o apresentador Bruno Sutter trouxe uma conversa com Fernando Quesada, diretor de marketing da School of Rock, uma das franquias mais importantes de música do mundo, e também guitarrista da banda Ready To Be Hated, e Arthur Fitzgibbon, presidente da ONErpm Brasil, uma das maiores distribuidoras de música digital do planeta.

Quesada falou sobre sua experiência de equilibrar suas responsabilidades como diretor de marketing da School of Rock no Brasil, Espanha e Portugal, enquanto simultaneamente aprendia a tocar guitarra de oito cordas para sua nova banda, Ready To Be Hated. Ele enfatizou a importância de delegar funções para concluir projetos eficientemente, uma lição valiosa tanto para a gestão empresarial quanto para a criação musical.

A presença da School of Rock no festival Bangers Open Air foi destacada, com ênfase especial na área kids, reforçando o compromisso do evento em nutrir a próxima geração de músicos. Quesada, que transitou do baixo para a guitarra, também falou sobre o processo criativo por trás da formação do Ready to Be Hated.

Bangers Open Air: executivo da ONErpm fala sobre período de transição do CD para streaming

Já Arthur trouxe uma perspectiva fascinante sobre a evolução da indústria musical, traçando a jornada do físico ao digital. Ele argumentou que, surpreendentemente, ainda não estamos vivendo o apogeu da música digital, projetando que o ápice deverá ocorrer entre 2026 e 2028. O executivo comentou sobre a transição do consumo musical através das décadas com o surgimento do LP, a ascensão do CD, o período da pirataria de CD’s e os downloads ilegais e o início do streaming em 2010.

Complementou que atualmente estamos vendo o surgimento de artistas não convencionais nas plataformas digitais que nada tem a ver com música, como os podcasts.

Confira o podcast do Bangers Open Air: