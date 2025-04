Lady Gaga ensaia músicas do novo álbum

O mistério em torno do retorno de Lady Gaga aos palcos acaba de ganhar novos capítulos. Embora a artista esteja mantendo sigilo absoluto sobre a setlist do seu aguardado show no Coachella — marcado para esta sexta-feira (11) —, alguns fãs atentos conseguiram ouvir e registrar parte da passagem de som realizada na madrugada desta sexta no Vale do Coachella, nos Estados Unidos.

Com o apoio do fã-clube brasileiro RDT Lady Gaga, que está presente no local, foram identificadas ao menos sete músicas durante os ensaios. A maioria das canções pertence ao recém-lançado álbum Mayhem, o que já aponta para uma apresentação fortemente ancorada na nova era musical da cantora.

Entre as músicas ensaiadas estão os títulos “Disease” — o primeiro single do novo projeto —, “How Bad Do U Want Me”, “Garden of Eden”, “Vanish Into You” e a poderosa “Killah”. Esta última já havia sido destacada pela própria Gaga como uma das faixas que ela está mais ansiosa para apresentar ao vivo, o que aumenta ainda mais as expectativas dos fãs para sua performance.

Apesar do foco nas novas músicas, a cantora não esqueceu suas raízes. Durante a passagem de som, também foram ouvidas duas faixas que marcaram o início de sua trajetória no pop: “Bad Romance”, do disco The Fame Monster (2009), e o icônico “Poker Face”, do álbum The Fame (2008). Os fãs que acompanham Gaga desde os primeiros anos devem se emocionar ao vê-la revisitando esses sucessos em um show tão emblemático.

A mistura entre o novo e o clássico parece ser a fórmula escolhida por Gaga para esse retorno, consolidando a força de sua carreira e celebrando a evolução de sua arte.

Surpresa total: Lady Gaga quer emocionar sem spoilers

Mesmo com os “spoilers” da passagem de som, Lady Gaga segue fazendo questão de manter a surpresa. Em recente entrevista ao site UPROXX, ao ser questionada sobre quais músicas pretende apresentar no Coachella — especialmente se incluirá alguma de Nasce Uma Estrela —, a cantora preferiu não entregar detalhes.

“Eu genuinamente não quero revelar nada sobre o Coachella. Sei que isso é meio cruel da minha parte, de certa forma, mas eu poderia, sinceramente, chorar ao telefone com você só de pensar no quanto estou animada para fazer esse show. Quero que seja uma surpresa total e que todos se divirtam o máximo possível”, declarou.

Com o novo álbum ainda fresco e um público ansioso para vê-la ao vivo novamente, Gaga promete um espetáculo à altura de sua reputação. E se depender da energia captada nos ensaios, o Coachella vai testemunhar não apenas um show, mas um verdadeiro marco na carreira da artista.