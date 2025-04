Lady Gaga e Bruno Mars fazem história com “Die With a Smile” no Spotify - (crédito: TMJBrazil)

Se há algo que o mundo da música pop ainda pode oferecer em termos de surpresa, Lady Gaga e Bruno Mars provaram isso com excelência.

O dueto “Die With a Smile”, lançado em agosto de 2024 como a faixa de encerramento do aclamado álbum Mayhem, acaba de quebrar um marco histórico no Spotify: a canção completou 170 dias consecutivos no topo da parada global da plataforma.

Trata-se do maior tempo já registrado por qualquer faixa na liderança da lista — um feito que consolida a colaboração como uma das mais bem-sucedidas da história do streaming. Com mais de 2,2 bilhões de reproduções, o hit se tornou uma presença constante nas playlists ao redor do mundo, garantindo um espaço definitivo no imaginário musical de 2024 e 2025.

Além do sucesso nas plataformas digitais, “Die With a Smile” foi reconhecida pela crítica e premiada como Melhor Performance Pop em Duo ou Grupo no último Grammy Awards. O impacto comercial da faixa também se reflete em suas certificações internacionais: alcançou quatro vezes platina na Austrália, Canadá e Portugal; três vezes platina na Nova Zelândia; duas vezes platina na Espanha e Polônia; e foi certificada como diamante na França.

Nos Estados Unidos, embora o certificado oficial da RIAA ainda esteja pendente, a música já passou cinco semanas no topo da Billboard Hot 100, e permanece estável na 2ª colocação. Um desempenho consistente que reforça a potência da união de Gaga e Mars.

Lady Gaga, ao falar sobre a criação da música, revelou que “Die With a Smile” era a peça que faltava para fechar o ciclo de Mayhem:

“Esse álbum é um reflexo do meu amor pela música em todas as suas formas — são muitos estilos, muitas emoções. Ele passeia por gêneros de maneira quase subversiva. E termina com o amor. Essa é a minha resposta ao caos: encontrar paz no amor.”

Lady Gaga: Um novo patamar para dois gigantes da música

O sucesso arrebatador da faixa também elevou os dois artistas a patamares inéditos no Spotify. Bruno Mars se tornou o artista mais ouvido do mundo, ultrapassando os impressionantes 140 milhões de ouvintes mensais, algo jamais alcançado por qualquer outro nome da indústria. Já Lady Gaga assumiu a vice-liderança global, com 114 milhões de ouvintes mensais, conquistando o posto de mulher mais ouvida da plataforma atualmente.

A união das vozes de Bruno e Gaga em “Die With a Smile” não apenas resultou em um sucesso comercial estrondoso, mas também em uma obra que ressoa emocionalmente com milhões de ouvintes. Com seu lirismo sensível, produção sofisticada e interpretação envolvente, a canção redefine o conceito de hit contemporâneo — não apenas pelos números, mas pelo impacto cultural.

Neste cenário em que o pop ainda surpreende e emociona, Gaga e Mars provaram que, quando talento e autenticidade se encontram, o resultado pode, sim, fazer história.