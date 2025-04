'Bossa Reggae N’ Blues': Fauzi Beydoun lança terceiro álbum solo

Fauzi Beydoun, vocalista, guitarrista e principal compositor da banda maranhense Tribo de Jah, um dos mais importantes nomes do reggae brasileiro, está lançando o terceiro álbum solo, intitulado Bossa Reggae N’ Blues. Trata-se de um projeto conceitual que promete envolver diversos elementos da música de forma original, inédita, inovadora e harmoniosa.

O trabalho, que marca uma nova fase na carreira do artista, traz 12 faixas, com um conceito musical de confluência de ritmos, com elementos da black music, soul, reggae, blues e do antigo funk americano com a bossa brasileira, “de uma forma que flui facilmente”, de acordo com Beydoun. O artista transita com familiaridade e fluência entre os idiomas espanhol, francês e inglês, além, é claro, do português, como se observa em suas composições.

No novo disco há predominância de canções com letras em inglês, que exploram um universo diverso, “com apelo romântico, de mensagens existenciais, relevantes do dia a dia das pessoas”, destaca o compositor. As gravações foram feitas no 98 Record Records Studio, em São Luís (MA), com produção musical de Moisés Mota. As músicas estão disponíveis nas principais plataformas digitais.