Lana Del Rey dá o primeiro passo rumo ao seu 10º álbum

Lana Del Rey está oficialmente de volta. Nesta sexta-feira (11), a artista lançou “Henry, Come On”, primeiro single de seu aguardado décimo álbum de estúdio, intitulado The Right Person Will Stay, com lançamento confirmado para 21 de maio.

A faixa inaugura uma nova fase na carreira da cantora, mantendo o tom melancólico e introspectivo que a consagrou, mas com um frescor que prenuncia novas nuances na sonoridade e na narrativa da artista.

Com pouco mais de cinco minutos, “Henry, Come On” é uma balada triste, envolta por instrumentais suaves e produção refinada, assinada por nomes já conhecidos dos fãs de Lana: Drew Erickson, Dean Reid e Jack Antonoff — este último, parceiro frequente de Taylor Swift e figura recorrente nos discos mais recentes da cantora.

A canção mergulha nos dilemas emocionais de um relacionamento em colapso, evocando a dor do adeus, as dúvidas da separação e a força interior que nasce da vulnerabilidade.

A composição de Henry, Come On é íntima, quase como uma carta não enviada. Lana canta sobre um casal à beira da ruptura, lidando com a dor e os impasses que surgem quando o amor já não é suficiente para manter dois mundos unidos.

“Você acha que eu realmente perderia a paciência com você, se você não fez nada de errado?”, questiona, num dos versos mais marcantes. Em outro momento, entrega: “Ontem, ouvi Deus dizer ‘Você nasceu para ser a única para segurar a mão do homem que voa muito perto do sol’”.

A narrativa se entrelaça com elementos típicos da estética country americana — como o cenário do Velho Oeste e a imagem da cowgirl que parte sem olhar para trás — e funciona como uma metáfora para o fim inevitável de uma história de amor.

Essa fusão entre o folk e o pop melancólico, marcas registradas de Lana, tem sido amplamente elogiada nas redes sociais. Fãs destacaram a força da letra, a sensibilidade dos arranjos e a autenticidade com que a cantora trata temas profundos.

“Lana, você nos entregou a coisa mais linda que poderíamos ter numa sexta-feira de céu nublado”, escreveu uma admiradora no X (antigo Twitter). Outro fã acrescentou: “Como alguém conseguiu falar mal? Lana Del Rey, você foi artista mais uma vez, mãe”.

Lana Del Rey: Álbum inédito e turnê em grandes estádios estão a caminho

Com The Right Person Will Stay, Lana prepara terreno para mais um capítulo marcante de sua trajetória artística. O álbum contará com 13 faixas inéditas e promete explorar a complexidade das relações humanas sob o olhar poético que sempre acompanhou a cantora.

Mas as novidades não param por aí: também está prevista uma turnê de verão por estádios no Reino Unido e Irlanda, com datas entre junho e julho de 2025. A estimativa é que os shows ocorram em locais com capacidade para até 90 mil pessoas, um salto considerável em relação a suas turnês anteriores.

A expectativa, claro, é que a série de apresentações se expanda e se transforme em uma turnê mundial.

A julgar pelo impacto emocional de “Henry, Come On” e pela recepção calorosa do público, Lana Del Rey parece mais pronta do que nunca para conquistar novos territórios – emocionais e geográficos. E como bem sugere o título de seu novo disco, os verdadeiros fãs certamente permanecerão.