Ariana Grande estreia seis faixas simultaneamente na Billboard Hot 100

Ariana Grande segue consolidando seu lugar entre as maiores forças da música pop.

A cantora norte-americana acaba de conquistar mais um feito expressivo na Billboard Hot 100, principal parada musical dos Estados Unidos: todas as seis faixas inéditas do álbum deluxe Eternal Sunshine: Brighter Days Ahead estrearam simultaneamente no ranking desta semana.

O lançamento, que amplia o disco original Eternal Sunshine, também lidera a Billboard 200, que mede o desempenho de álbuns no país. Com as novas entradas, Ariana eleva seu total de canções na Hot 100 para 96 — e se aproxima de um seleto grupo de artistas que já ultrapassaram a marca das 100 aparições.

A música com melhor desempenho foi “twilight zone”, que debutou diretamente na 18ª posição. A faixa ganhou um lyric video oficial no YouTube, o que certamente impulsionou sua visibilidade nas plataformas digitais.

As outras faixas também marcaram presença: “dandelion” (38º), “intro (end of the world)” (42º), “past life” (53º), “warm” (54º) e “Hampstead” (59º) completam o conjunto de sucessos recém-lançados.

Ariana Grande: Próxima da elite da música pop

O feito de Ariana Grande a coloca cada vez mais próxima de artistas como Beyoncé, Eminem e Justin Bieber, que já superaram a marca das 100 músicas na Hot 100. Atualmente, Drake lidera o ranking histórico, com impressionantes 358 faixas. Ariana, com 23 músicas no Top 10 e nove delas em 1º lugar ao longo da carreira, demonstra consistência e longevidade em um mercado altamente competitivo.

A expectativa é de que a artista alcance o marco das 100 músicas ainda este ano, especialmente com o lançamento da trilha sonora da segunda parte do filme Wicked, em que interpreta a icônica personagem Glinda. A primeira parte do longa estreia ainda em 2024, e promete impulsionar sua presença nas plataformas de streaming e rádios.

Além dos números expressivos, Ariana Grande também chamou atenção pela carga emocional das novas composições. As letras apontam para o término de seu casamento com Dalton Gomez, encerrado em 2023. Em “twilight zone”, por exemplo, a cantora não disfarça: “Por que ainda te projeto? / Finjo que essas músicas não são sobre você / Espero que esta possa ser a última”, canta ela, em um dos trechos mais marcantes do álbum.

A artista já comentou publicamente que parte da narrativa midiática sobre sua separação foi distorcida, especialmente após engatar um novo relacionamento com o ator Ethan Slater, seu colega em Wicked. As novas faixas surgem, portanto, como uma espécie de resposta poética aos julgamentos da imprensa e dos fãs.

Ariana Grande mostra mais uma vez que sua força vai além dos charts: sua arte traduz vulnerabilidades, transforma dores em música e reafirma sua voz como uma das mais potentes da atualidade.