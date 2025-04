As músicas que nunca saíram dos shows de Katy Perry

Fãs de Katy Perry já têm um compromisso marcado: no dia 23 deste mês, a popstar dará início à sua aguardada turnê “The Lifetimes Tour” com um show na Arena CDMX, na Cidade do México. Este será o primeiro grande giro internacional da artista em sete anos, e as expectativas estão nas alturas.

Embora o repertório oficial siga envolto em mistério, há faixas praticamente garantidas. Em todas as turnês que fez até hoje, Katy manteve onze músicas em seu setlist — verdadeiros hinos que marcaram gerações e consolidaram seu nome na cultura pop. A presença delas nos novos shows é praticamente certa, e isso já acende a empolgação do público.

Entre essas faixas, está “I Kissed a Girl”, o single que a apresentou ao mundo em 2008 e que dominou a Billboard Hot 100 por sete semanas, abrindo caminho para uma carreira repleta de hits. Outra sempre presente é “Hot N Cold”, igualmente do álbum One of the Boys, sucesso que a projetou em games como The Sims e Just Dance.

O álbum Teenage Dream (2010), marco na discografia da artista, também deve ser celebrado com faixas como “Teenage Dream”, “California Gurls”, “Firework”, “E.T.” e “Last Friday Night (T.G.I.F.)”. Todas elas atingiram o topo das paradas e carregam consigo cifras impressionantes, incluindo certificações de diamante e bilhões de visualizações no YouTube.

Baladas também têm espaço cativo no repertório. “Wide Awake”, composta para o documentário Katy Perry: Part of Me, e “Part of Me”, lançada na edição deluxe de Teenage Dream, são duas favoritas que dificilmente ficarão de fora. Ambas traduzem momentos pessoais da artista e conectam com o público de forma intensa.

Fechando a lista, vêm dois megahits do álbum Prism (2013): “Roar”, com mais de 4 bilhões de visualizações em seu clipe, e “Dark Horse”, que também quebrou recordes, sendo o primeiro clipe feminino a ultrapassar 1 bilhão de views em 2015.

O novo show marca uma retomada triunfal de Katy Perry aos palcos, com promessas de novas surpresas, mas sem deixar de lado os pilares de sua carreira. E para os brasileiros, uma boa notícia já circula nos bastidores: há planos para apresentações no Brasil ainda este ano.