Kuarup, de trabalhos com Renato Teixeira, Fagner e Ney Matogrosso, conta sua história em livro

No próximo dia 16 de abril, às 19h, a Livraria Travessa do Shopping Villalobos será palco do lançamento do livro Tocando Em Frente: A História da Produtora Kuarup ou Como Sobreviver Na Economia Criativa no Brasil, de Mario de Aratanha, Adriana Del Ré e Alcides Ferreira.

A obra traz à tona a trajetória da Kuarup, uma das mais importantes produtoras culturais do Brasil, que desde 1977 marca presença na música, na literatura e no audiovisual, influenciando gerações e consolidando um legado na cena cultural brasileira.

O livro resgata a história da Kuarup, que, ao longo de quase meio século, se firmou como um símbolo de resistência diante das dificuldades da indústria musical e das crises econômicas no Brasil.

A produtora, responsável por um catálogo musical precioso, conta com álbuns clássicos como Ao Vivo em Tatuí, de Renato Teixeira e Pena Branca & Xavantinho, Cantoria 1 e Cantoria 2, de Elomar, Xangai, Geraldo Azevedo e Vital Farias, Viola de Mutirão – Do Sertão ao Mundo, de Chico Lobo, Dois Irmãos, de Paulo Moura e Raphael Rabello, Live At The Rio Jazz Club, de Baden Powell, a maior coleção de obras de Villa-Lobos gravadas em catálogo no país, além das biografias de grandes nomes como Geraldo Vandré, Hermeto Pascoal e Taiguara.

Também são destacados projetos de sucesso para a televisão, como História Secreta do Pop Brasileiro, Hit Parade, Notícias Populares e Sullivan & Massadas: Retratos e Canções entre outros.

A obra é dividida em duas fases: a primeira, que descreve a fundação da gravadora no Rio de Janeiro, narrada em primeira pessoa por um dos fundadores, Mario de Aratanha. A segunda fase aborda a aquisição do catálogo da Kuarup em 2009 por Alcides Ferreira, que levou o selo para São Paulo, e é complementada pelas entrevistas realizadas pela jornalista Adriana Del Ré, que conversou com profissionais fundamentais para que a gravadora seguisse sua trajetória sem interrupções.

Kuarup: “É essencial que as pessoas conheçam sua história”, diz Alcides Ferreira, proprietário

Para Alcides Ferreira, proprietário da Kuarup e um dos autores, o lançamento do livro é essencial para que o público conheça a importância da produtora no cenário cultural brasileiro: “A Kuarup é a principal produtora independente do Brasil e a mais longeva, com quase meio século de vida. É essencial que as pessoas conheçam sua história e como conseguimos sobreviver a tantas crises no Brasil ao longo desse período”.

O evento de lançamento é uma oportunidade única para apreciadores de música e história da cultura brasileira conhecerem mais sobre a Kuarup e seu impacto na construção da música e da economia criativa no Brasil.

Lançamento

Tocando Em Frente: A História da Produtora Kuarup ou Como Sobreviver Na Economia Criativa no Brasil

Data: 16 de abril de 2025

Horário: 19h

Local: Livraria Travessa – Shopping Villalobos – Av. Dra. Ruth Cardoso, 4777 – Segundo Piso – Jardim Universidade – Pinheiros, São Paulo (SP)