A música que Lady Gaga está mais ansiosa para cantar em nova turnê

Lady Gaga está prestes a viver um de seus maiores momentos nos palcos. A estrela do pop prepara duas apresentações arrebatadoras nos dias 11 e 18 de abril no palco principal do festival Coachella, que servirão como o início oficial de sua nova era musical, inspirada no recém-lançado álbum “Mayhem”. A cantora já deixou no ar que essas noites serão intensas e caóticas — no melhor sentido da palavra.

Discreta sobre os detalhes da performance, Gaga deu pistas em entrevista à Rolling Stone americana. Segundo ela, o destaque absoluto dos shows será a faixa “Killah”, um dos grandes sucessos de Mayhem e fruto de uma colaboração com o produtor francês Gesaffelstein. “A ponte dessa música simplesmente explode. Vai ser um caos lindo de se ver”, contou, animada com o que está por vir.

Outro número aguardado é “Abracadabra”, também parte do novo trabalho e que já vem conquistando os fãs em plataformas digitais. De acordo com o USA Today, o setlist deve mesclar os hits recentes com clássicos como Shallow, Stupid Love, Rain on Me, Telephone, além de parcerias como Die with a Smile, com Bruno Mars.

Essa mesma energia promete desembarcar no Brasil em 3 de maio, quando Lady Gaga se apresentará nas areias de Copacabana, no Rio de Janeiro. A ocasião marca não apenas sua segunda passagem pelo país — a primeira foi em 2012 — como também o que pode ser o maior público de sua carreira, com autorização para até 1 milhão de pessoas, conforme o contrato com a Prefeitura do Rio.

O show gratuito integra o projeto “Todo Mundo no Rio”, criado para atrair grandes eventos internacionais para a cidade. A ação tem patrocínio do Banco Santander, que firmou um contrato de quatro anos para apoiar atrações musicais na primeira semana de maio, anualmente, na orla de Copacabana.

O espetáculo carioca, segundo a organização, terá cerca de duas horas e meia de duração, das 21h às 23h30, com uma megaestrutura montada em uma área de 28 mil metros quadrados — o que inclui palco, telões e infraestrutura para o público. Apesar de recentemente ter apresentado sets mais intimistas inspirados na trilha do filme Coringa: Delírio a Dois, em que contracena com Joaquin Phoenix, Gaga optará por uma performance mais explosiva e popular em solo brasileiro, priorizando seus maiores sucessos.

Vale lembrar que a vinda de Lady Gaga ao Brasil tem um sabor especial. Em 2017, a cantora precisou cancelar sua apresentação no Rock in Rio por conta de crises severas de fibromialgia, o que deixou fãs arrasados na porta do hotel. O famoso “Brazil, I’m devastated” se tornou meme, mas agora a artista está pronta para reescrever essa história — com direito a uma tatuagem com a palavra “Rio” na nuca, como símbolo de carinho com os brasileiros.