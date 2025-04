O que se sabe sobre o novo álbum de Lana Del Rey

Lana Del Rey finalmente está concretizando uma transformação que já vinha sendo esboçada há anos: sua entrada definitiva no universo country. Em meio a metáforas tão longas quanto o verão no sul dos Estados Unidos, a cantora liberou em 11 de abril o primeiro single oficial de seu próximo projeto: “Henry, come on”. O lançamento, que mistura elementos de rock country com toques etéreos como harpa e cordas ao estilo Nashville, marca o início de uma nova fase sonora para a artista.

Originalmente, o disco se chamaria Lasso e tinha lançamento previsto para setembro de 2024. A proposta era clara: mergulhar no universo country com a ajuda do colaborador de longa data, Jack Antonoff. “Se você ainda não percebeu pelos nossos vencedores e artistas, a indústria da música está se tornando country. Estamos nos tornando country. Está acontecendo”, disse Del Rey no NMPA Songwriter Awards, em 2024, justificando sua guinada ao gênero. Ela também mencionou que, nos últimos anos, vinha gravando em cidades emblemáticas do country, como Nashville e Muscle Shoals.

O projeto chegou a ganhar corpo com a parceria “Tough”, colaboração com Quavo que funde o country com as raízes hip-hop e folk da cantora. Também nesse período, Lana passou a viver o espírito das canções que canta, se casando com Jeremy Dufrene — um capitão de passeio de barco em Louisiana — em um estilo de vida que parece saído diretamente de um álbum country.

No entanto, o destino do disco mudou de rumo. Em novembro de 2024, Lana revelou que o álbum havia sido rebatizado para The Right Person Will Stay e que seria lançado em maio de 2025. Mas, como é típico da artista, nem isso permaneceu estático. Após o lançamento de “Henry, come on”, a cantora usou as redes sociais para avisar que nem o título e nem a data são mais definitivos. “Eu tenho muito mais a dizer… você sabe que não vai chegar a tempo, certo?”, brincou em vídeo, sem confirmar um novo cronograma oficial.

Ainda assim, os fãs têm motivos para se animar. Lana prometeu lançar a faixa “Blue Bird” na semana seguinte ao single atual. Além disso, especula-se que alguns dos covers que ela apresentou nos últimos meses — como “Stand by Your Man”, “Take Me Home, Country Roads” e “Unchained Melody” — possam integrar a tracklist final, ampliando ainda mais o alcance country do projeto. Luke Laird, conhecido produtor do gênero, também estaria envolvido na produção dessa nova fase.