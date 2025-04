BTS conquista o Brasil com oito certificações musicais

Apesar do atual período de pausa para cumprimento do serviço militar obrigatório de seus integrantes, o BTS segue mais presente do que nunca no coração dos fãs brasileiros. Prova disso são as certificações oficiais que reconhecem o alto consumo de suas músicas no país.

De acordo com dados da Pró-Música Brasil, oito faixas do grupo de K-Pop já conquistaram certificados de ouro, platina ou diamante, números que consolidam ainda mais a presença do septeto no cenário musical nacional.

A certificação no Brasil considera um sistema de consumo multimétrico que reúne vendas físicas, downloads e streamings (tanto de áudio quanto de vídeo). No caso de singles internacionais, 20 mil cópias equivalem ao certificado de ouro, 40 mil ao de platina e 160 mil à cobiçada certificação de diamante.

E foi exatamente essa última que “My Universe”, colaboração entre BTS e Coldplay, alcançou no Brasil. Lançada em 2021, a faixa uniu dois fenômenos globais e conquistou os fãs brasileiros com sua mensagem de união e esperança.

Além de “My Universe”, o repertório certificado no Brasil chama a atenção por um detalhe curioso: a maioria das faixas reconhecidas oficialmente é composta por músicas do BTS em japonês. Entre elas estão “Film out”, “Lights”, “Stay Gold” e “Your Eyes Tell” — todas com certificação de platina, com mais de 40 mil unidades cada. Já “Airplane pt.2”, “Don’t Leave Me” e “Let Go” receberam certificados de ouro.

As faixas citadas integram o trabalho do grupo em japonês distribuído pela Universal Music, o que sugere uma gestão diferenciada no processo de certificação e distribuição no Brasil.

Por outro lado, sucessos massivos como “Dynamite”, “DNA”, “Butter” e “Boy With Luv”, todos lançados em coreano sob o selo da Big Hit, ainda não aparecem no site oficial da Pró-Música com selos de certificação — o que pode estar relacionado à forma como os dados de consumo são enviados ou auditados pela gravadora.

BTS: Brasil segue como um dos mercados mais engajados da banda

Mesmo longe dos palcos brasileiros desde os dois shows esgotados no Allianz Parque, em São Paulo, o BTS ainda ocupa um espaço de destaque no streaming nacional. Atualmente, a capital paulista é a terceira cidade do mundo que mais ouve o grupo no Spotify, com mais de 315 mil ouvintes mensais. Fica atrás apenas da Cidade do México (323 mil) e Jacarta (549 mil), consolidando-se como um dos maiores centros de consumo do K-Pop fora da Ásia.

Enquanto os fãs aguardam ansiosamente pelo retorno oficial do grupo — previsto para acontecer após a dispensa militar de todos os membros —, os feitos acumulados até aqui no Brasil são reflexo do impacto duradouro da música do BTS. Com ou sem lançamentos recentes, o grupo continua escrevendo sua história em terras brasileiras com números impressionantes e uma base de fãs fiel e apaixonada.