Benson Boone lança álbum com capa ousada

Benson Boone, uma das grandes apostas da nova geração da música pop mundial, está prestes a lançar seu aguardado álbum American Heart, previsto para o dia 20 de junho.

A capa do disco já está circulando nas redes sociais e gerou grande repercussão: nela, o cantor surge sem camisa, segurando a bandeira dos Estados Unidos. A imagem, ainda que impactante, provocou um paradoxo em torno da figura do artista — que, em entrevistas recentes, deixou claro que não deseja que sua imagem física sobreponha sua arte.

Em conversa anterior com a revista Rolling Stone, Boone foi categórico:

“Houve um tempo em que eu tirava a camisa no palco por não saber mais o que fazer. Você começa a entender o que o público quer ver, o que enlouquece as garotas. Mas hoje, minha mentalidade é outra. Não quero que as pessoas venham aos meus shows esperando que eu me transforme em um show de músculos. Primeiro, eu nem tenho esse corpo todo. Segundo, esse nunca foi meu propósito como artista.”

A declaração evidencia a tentativa de Benson Boone de se distanciar da imagem de símbolo sexual e reafirmar sua identidade enquanto compositor e intérprete. Embora a capa de American Heart tenha uma carga simbólica forte — evocando temas como identidade nacional e juventude —, Boone quer que o foco do projeto permaneça em sua música.

Benson Boone: A busca por autenticidade no estrelato pop

O primeiro single do álbum, Sorry I’m Here for Someone Else, lançado em fevereiro, teve um desempenho modesto nas paradas, alcançando a 44ª posição na Billboard Hot 100. Um resultado distante do sucesso estrondoso de Beautiful Things, que chegou ao segundo lugar na mesma lista. Mesmo assim, a faixa confirma o talento autoral de Boone, que escreveu a música em parceria com Jack LaFrantz e Jason Evigan.

Em sua trajetória ascendente, o cantor tem demonstrado maturidade e consciência em relação à maneira como deseja ser percebido pela indústria e pelo público. Apesar de ser frequentemente comparado a estrelas como Harry Styles e Justin Bieber, ele faz questão de sublinhar suas diferenças.

“Amo o One Direction, era fã de verdade — mais do que minhas irmãs, inclusive”, confessou, com bom humor. “Mas não quero ser igual ao Harry Styles, nem ao Freddie Mercury, nem ao Justin Bieber. Eles são incríveis, mas eu sou o Benson Boone. E isso basta.”

A autenticidade tem sido, aliás, um dos pilares da carreira de Boone, que busca equilibrar o carisma de ídolo pop com a profundidade de um artista completo. Em um cenário musical em que a imagem é constantemente supervalorizada, Boone tenta resistir ao rótulo fácil e defender sua arte com originalidade.

Com American Heart, o cantor norte-americano parece determinado a entregar mais do que hits: ele quer consolidar um legado que vá além da estética — e que traduza, de forma sincera, quem ele realmente é.