Preta Gil recebe apoio do pai, Gilberto Gil, durante nova fase

Internada em São Paulo para a realização de exames e cuidados médicos contínuos, Preta Gil recebeu uma visita que comoveu fãs e familiares: seu pai, o cantor e ex-ministro da Cultura Gilberto Gil, esteve ao lado da filha durante este delicado momento de sua luta contra o câncer.

O registro do encontro, compartilhado nas redes sociais por Bela Gil, irmã da cantora, veio acompanhado de uma legenda simples e poderosa: “Amor, amor”.

Desde que foi diagnosticada pela primeira vez, em janeiro de 2023, Preta tem enfrentado a doença com coragem e sinceridade, compartilhando sua jornada com o público em diversos momentos. O primeiro ciclo de tratamento foi concluído com sucesso em agosto do mesmo ano, após uma cirurgia que durou 14 horas e retirou o tumor.

Em dezembro, ela celebrou a tão aguardada alta médica, com a esperança de dar início ao período de monitoramento de cinco anos, necessário para que a cura seja confirmada.

No entanto, a alegria foi interrompida oito meses depois, quando exames detectaram uma recidiva da doença. Desta vez, a presença de dois linfonodos na região da pelve sinalizou o retorno do câncer e exigiu medidas ainda mais invasivas. Em entrevista concedida ao programa Fantástico, Preta Gil revelou detalhes do processo e da difícil decisão de amputar o reto, parte final do intestino grosso, como parte da nova abordagem terapêutica.

“Em seis meses, quatro tumores cresceram. Não é fácil, mas a gente não tem outra opção a não ser encarar. Tudo nessa doença é um grande tabu. Eu amputei o reto e não posso ter vergonha, porque é a minha realidade”, desabafou a artista.

Essa sinceridade brutal e ao mesmo tempo inspiradora tem marcado a postura pública de Preta desde o início da doença. Sem esconder sua vulnerabilidade, ela tem transformado sua experiência em um poderoso instrumento de conscientização sobre os tabus que cercam o câncer.

Preta Gil: Perspectivas para o futuro: esperança em solo estrangeiro

Agora, com o suporte da família e da medicina, Preta se prepara para uma nova etapa do tratamento. A artista anunciou que viajará para Nova York ainda em abril, onde será submetida a um protocolo experimental com medicamentos inovadores, atualmente em fase final de testes. A expectativa é que essa abordagem, ainda indisponível no Brasil, possa representar um avanço significativo em seu processo de cura.

Enquanto isso, fãs, colegas e admiradores seguem acompanhando com carinho sua recuperação. O reencontro com Gilberto Gil, mais do que um gesto familiar, simboliza o poder do afeto em tempos de fragilidade — um lembrete de que, mesmo em meio às adversidades, o amor continua sendo uma das forças mais transformadoras da vida.