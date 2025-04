Detalhes sobre o livro de memórias de Patti Smith

A icônica cantora, poetisa e escritora Patti Smith prepara-se para lançar sua mais recente obra autobiográfica, intitulada Bread of Angels, com data de estreia marcada para 4 de novembro. Segundo comunicado oficial, o livro é descrito como o mais íntimo já escrito pela artista, consolidando-se como uma continuação de seus aclamados títulos anteriores: Just Kids (2010), M Train (2015) e Year of the Monkey (2019).

Demorando cerca de dez anos para ser concluída, a obra mergulha em momentos cruciais da vida de Patti, desde os tempos de juventude até sua relação com a literatura e a música. “Levei uma década para escrever este livro, lidando com a beleza e a tristeza de uma vida inteira. Espero que as pessoas encontrem algo de que precisam”, afirmou Smith em nota divulgada à imprensa.

Bread of Angels percorre a adolescência da artista, seu mergulho na poesia e o processo de criação de álbuns emblemáticos como Horses e Easter. O livro também aborda seu relacionamento com Fred “Sonic” Smith, guitarrista da banda MC5, com quem se casou, além da mudança do casal para Michigan, onde formaram uma família e viveram longe dos holofotes por um período.

A data escolhida para o lançamento do livro carrega significados emocionais: 4 de novembro marca não apenas o aniversário do fotógrafo Robert Mapplethorpe, amigo próximo e colaborador artístico de Patti, como também o dia em que Fred faleceu, em 1994.

Segundo a sinopse, o novo livro entrelaça perdas dolorosas e momentos de gratidão com os anos em que Patti se dedicou à maternidade, à reconstrução de sua vida e à retomada da escrita — retratada como a âncora constante em meio a transformações intensas. A obra promete refletir o olhar lírico e sensível da artista, sempre impulsionado pela liberdade criativa e pela capacidade de extrair beleza mesmo dos aspectos mais simples ou sombrios da existência.

Paralelamente ao lançamento, Patti Smith segue em atividade nos palcos. Em fevereiro, ela anunciou uma série de apresentações nos Estados Unidos, Reino Unido e Europa, em celebração aos 50 anos do álbum Horses. Ao seu lado estarão os guitarristas Lenny Kaye e Jay Dee Daugherty, que participaram da gravação do disco original em 1975.

A turnê foi anunciada pouco depois de um susto no Brasil, quando Patti desmaiou durante uma apresentação em São Paulo, no fim de janeiro. No dia seguinte, a artista tranquilizou seus fãs através das redes sociais, atribuindo o episódio a uma “tontura pós-enxaqueca” e minimizando o ocorrido em meio aos desafios globais.

Com Bread of Angels, Patti Smith oferece mais uma oportunidade para seus leitores entrarem em contato com sua trajetória sensível e intensa, narrada com a honestidade poética que sempre marcou sua obra — e sua vida.