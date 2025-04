Erreway retorna aos palcos com sucesso absoluto fora do Brasil - (crédito: TMJBrazil)

Quase uma década após sua última aparição nos palcos, o grupo pop argentino Erreway está de volta com a turnê “Juntos Otra Vez”, e o retorno não poderia ter sido mais estrondoso: ingressos esgotados em tempo recorde para apresentações em diversas capitais da América Latina e da Europa.

O fenômeno, que nasceu da novela Rebelde Way – produção que antecedeu e inspirou o famoso Rebelde mexicano – prova que ainda conta com um público fiel e entusiasmado fora das fronteiras brasileiras.

A expectativa dos fãs resultou em uma verdadeira corrida por ingressos, especialmente na Argentina. As primeiras datas na Movistar Arena, em Buenos Aires, tiveram lotação máxima, forçando a produção a anunciar cinco apresentações extras, todas igualmente esgotadas.

O sucesso também se repetiu em Peru, Espanha e Grécia, reforçando o alcance internacional do grupo, mesmo após anos afastado da mídia.

Erreway: O trio original está de volta (quase completo)

A nova turnê traz de volta aos palcos três dos quatro integrantes originais: Felipe Colombo, Benjamin Rojas e Camila Bordonaba. O retorno de Camila, em especial, foi recebido com grande entusiasmo pelos fãs, já que a artista estava longe dos holofotes desde 2012.

No enredo de Rebelde Way, os personagens dos três formavam a espinha dorsal do grupo Erreway, equivalentes aos conhecidos Miguel, Diego e Roberta da versão mexicana.

A ausência mais sentida é a de Luisana Lopilato, que interpretava a icônica Mia Colucci na versão argentina da novela. Atualmente envolvida em outros projetos profissionais, a atriz optou por não integrar a turnê, mas isso não impediu a euforia dos fãs, que têm lotado arenas e teatros para reviver a energia adolescente de duas décadas atrás.

Apesar de seu sucesso estrondoso em diversos países da América Latina e da Europa, o Erreway permanece praticamente desconhecido do público brasileiro. Isso se deve, em grande parte, ao fato de que Rebelde Way nunca foi exibida na televisão aberta brasileira, ao contrário da versão mexicana que virou febre no país e lançou o grupo RBD ao estrelato por aqui.

Lançada em 2002 na Argentina e protagonizada por ex-integrantes da novela Chiquititas, Rebelde Way acompanhava um grupo de adolescentes em um colégio interno de elite. A trama abordava conflitos familiares, paixões intensas e o despertar para causas sociais, ao mesmo tempo em que lançava o Erreway como um grupo musical dentro e fora da ficção. Foram lançados três álbuns oficiais durante o auge da série, além de um filme, Erreway: 4 Caminos, consolidando o quarteto como uma verdadeira febre juvenil na época. Um quarto álbum, gravado anos atrás, só foi lançado em 2021, como um presente aos fãs nostálgicos.

Ainda que o Brasil tenha sido uma exceção na trajetória do grupo, o sucesso da fórmula argentina abriu portas para que o formato fosse adaptado em diversos países. O maior exemplo é o Rebelde mexicano, que alcançou fama mundial e conquistou multidões brasileiras.

Para os fãs brasileiros que agora descobrem Erreway, a turnê atual é uma chance rara de mergulhar em um capítulo pouco conhecido da história da música pop latina.